S’il y a bien une équipe qui dépasse un peu les attentes de bon nombre de gens en ce début de saison, ce sont bien les Lakers. Sur une série de 3 victoires, toutes face à des beaux morceaux, les Californiens se déplaçaient cette nuit sur le parquet des Suns. L’occasion pour les Soleils de prendre leur revanche, après avoir laissé filer la première manche.

Après avoir laissé s’évaporer une avance de plus de vingt points il y a quelques jours face aux Lakers, les Suns avaient à cœur de prouver que ce revers face aux Angelinos n’était qu’une erreur de parcours. Eh bien c’est chose faite. Cette nuit, la bande à KD a dominé la cour de LeBron James, et repart avec une victoire acquise au finish (109-105). Cette défaite marque également la fin de la série d’invincibilité des Lakers, qui s’étendait pourtant à… trois matchs de suite. Quoi, c’est déjà pas mal ?

Pourtant, rien ne semblait prédire que les Suns allaient être les premiers à faire tomber les Purple & Gold. Au contraire, les Californiens ont même compté une avance d’une vingtaine de points, qu’ils ont, eux aussi, eu la bonne idée de laisser s’envoler. Résultat des courses, Kevin Durant (30 pts) a bien mangé, Devin Booker (33 pts) également, et Los Angeles est tombé pour la première fois de la saison.

Lakers 26 – 8 Suns.

Anthony Davis est le meilleur basketteur de la planète des deux côtés du terrain au moment où ce tweet est envoyé.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 29, 2024

Sur le terrain, nos yeux de fans fatigués ont quand même eu le droit à un joli spectacle. Le suspens aura duré jusqu’au bout, et les deux équipes se sont rendus coups pour coups. Pour changer, Anthony Davis a été excellent – et compile 29 points, 15 rebonds et 3 contres – et bien relayé par Austin Reaves et Rui Hachimura. Mais alors LeBron James dans tout ça ?

Non, James ne s’est pas blessé, ni perdu dans les toilettes du FootPrint Center. En fait, BronBron est juste passé à côté de son match. Très à côté, même, compte tenu de ses standards habituels. Le King a même failli foutre en l’air sa légendaire série de 1 487 matchs avec au moins 10 points marqués. Accrochez-vous bien, jusqu’aux deux dernières minutes du dernier quart-temps, LBJ n’avait inscrit que sept misérables points, avant qu’un triple sorti de nulle part ne vienne le libérer. À défaut d’être parvenu à aider les Lakers à gagner le match, LeBron a maintenu sa série en vie. Et quand on connaît son amour pour le storytelling, on se dit que l’essentiel est peut-être là.

Barre des 10 points dépassée à moins de deux minutes de la fin du match ! 🫠 https://t.co/ygNFE6bqhp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 29, 2024