Débarqué à Houston en février dernier, Steven Adams sort d’une saison blanche après une blessure et une opération du genou. La nuit dernière, le Big Kiwi a fait son grand retour et a directement montré qu’il n’avait rien perdu de sa qualité de poseur d’écran.

À quatre minutes de la fin du premier quart-temps, Steven Adams fait son entrée en jeu et voit sa série de 646 jours sans jouer prendre fin.

Sa première action sous les couleurs des Rockets ? Un gros écran posé à Jalen Green qui lui permet de s’envoler au dunk. Comme quoi certaines choses ne changent jamais.

Steven Adams makes his return from injury after 20 months out then immediately sets a brick wall screen to get Jalen Green to the rim for the flush…

Welcome back big fella 💪🏼 pic.twitter.com/41mXE69KJS

En 14 minutes, Aquaman envoie 6 points (à 3/3 au tir) et 3 rebonds, mais l’enjeu ne se trouve pas sur la ligne statistique, mais sur tout ce qu’il peut apporter dans le jeu. Toutes ces petites actions qui ne figurent pas dans le box score, mais qui peuvent apporter énormément à une franchise.

Steven Adams est une armoire à glace et sur les minutes jouées hier, il a pu prouver qu’il n’avait rien perdu de sa superbe. Stevie a donné un aperçu de la manière dont il pourrait mettre son physique au service des Fusées. Cela commence par son jeu d’écran. Des gros blocs voire même des véritables murs pour permettre aux copains d’avoir des tirs ouverts et vu le nombre de pyromanes à Houston, c’est une réelle plus-value pour l’équipe.

Watch Steven Adams tell Jalen green exactly what screen he’s gonna get to help get in rhythm for the pull-up…pic.twitter.com/y0IWudDEfb

Autre point, la présence de Steven Adams à l’intérieur. On l’a vu bouger Victor Wembanyama pour récupérer des rebonds ou encore sa battre sur des ballons et soulever (littéralement) Keldon Johnson.

Steven Adams was extremely effective for the limited minute tonight. He led the team in +/- with +11. Shot 100% FG including this one: which he just bulldozed Wemby for a 2pt. Welcome back! #Kiwihoopers pic.twitter.com/BWhSBXTQaR

Dit autrement, le Néo-Zélandais ne peut apporter que du positif à cette équipe des Rockets. Espérons maintenant que les blessures soient définitivement derrière lui.