Petite déception pour le camp tricolore. Cette nuit, dans la rencontre opposant le Oklahoma City Thunder et les San Antonio Spurs, il n’y a pas vraiment eu de match entre Chet Holmgren et Victor Wembanyama. L’Américain a clairement dominé la match-up … et remporté le match (105-93).

L’année dernière, lors des rencontres entre Chet Holmgren et Victor Wembanyama, une atmosphère différente se dégageait. Leurs deux équipes mettaient en place une intensité de Playoffs et chacun voulait prouver à l’autre qui était le meilleur joueur. Ça n’a pas du tout été le cas ce soir.

Ce Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs a été un match comme un autre … en moins bien, caractérisé par une performance très terne de l’Alien tricolore. Wemby a manqué d’agressivité comme de réussite et a terminé la rencontre à 6 points (pire performance au scoring en carrière), 8 rebonds et 3 contres, à 1/5 au tir. Il a même parfois semblé désintéressé de la partie.

Physiquement, il semble toujours en proie a des problèmes en ce début de saison. En première mi-temps, Victor Wembanyama est rentré en boitant aux vestiaires avant de revenir sur le parquet quelques minutes plus tard. Dans le troisième quart-temps, un léger choc avec Luguentz Dort l’a laissé au sol un bon moment et souvent après des action intenses, il apparaissait essoufflé.

Victor Wembanyama plays the first 7 mins of the 3rd Quarter and goes to the bench absolutely gassed.

He took zero shots.

— The Real RC Buford (I swear) (@SirRobertBuford) October 31, 2024

Chet Holmgren était lui bien plus en forme. Avec deux brindilles à longue-distance dès les cinq premières minutes du match, le pivot du Thunder avait donné la température. Sans réaliser la meilleure performance de sa carrière, il a été extrêmement propre et repart de ce duel la tête haute et le buste droit. 19 points, 5 rebonds et 2 contres à 7/10 au tir et 3/3 de loin.

Spin & lefty lay.

Top of the key 3.

15 in the early-going for Chet Holmgren on ESPN 👀 pic.twitter.com/dFCkgtbx4Z

— NBA (@NBA) October 31, 2024

Chet Holmgren denies Wemby and Sochan early 👀 pic.twitter.com/1FEMRNgeUy

— GilgeousSzn⛈️ (@GilgeousSZN) October 31, 2024

Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams sont passés à côté de leurs matchs et pourtant, la franchise de l’Oklahoma s’est imposée sans jamais trembler. Preuve de le profondeur de l’effectif et, ce soir, de la qualité de shoots (17/41 de loin). Mais preuve aussi qu’avec un meilleur Victor Wembanyama, les éperons auraient pu espérer quelque chose !