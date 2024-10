Finalement, il n’aura pas fallu attendre bien longtemps pour voir la première grosse performance de Karl-Anthony Towns sous le maillot des Knicks. Cette nuit face au Heat, le pivot a tout simplement été immense. En envoyant 44 points et 13 rebonds, KAT a permis à New York de se défaire de Miami (116-107). De quoi déjà marquer les esprits.

Quand les Knicks ont décidé de se séparer de Julius Randle et Donte DiVincenzo pour faire venir Karl-Anthony Towns dans la Grosse Pomme, c’est probablement ce genre de performance que le board new yorkais avait en tête. Une performance qui vous tiens éveillé même au beau milieu de la nuit, et qui rappelle à tout le monde que KAT est ce qui se fait de mieux sous les panneaux en NBA. Parce que face au Heat, le pivot a livré un match titanesque, conclut à 44 points et 13 rebonds, le tout à 17/25 au tir.

KARL ANTHONY TOWNS TABASSE LE HEAT :

44 POINTS

12 REBONDS

17/24 AU TIR

4/5 À TROIS POINTS

JIMMY BUTLER EN BALADE

Le 1er vrai STATEMENT GAME de KAT sous le maillot des Knicks ! 👊👊👊 pic.twitter.com/brmekZdUzi

Une ligne de stats énorme, et que la victoire des Knicks sur le Heat (116-107) vient encore embellir. Si le match aura longtemps été indécis, les hommes de Tom Thibodeau ont su faire la différence dans le dernier quart-temps. Portés par un Karl-Anthony Towns auteur de 14 pions sur la période, les Knicks s’offrent finalement une deuxième victoire cette saison. Individuellement, celui que l’on surnommera Quarante-KAT pour l’occasion, se rassure après un début d’exercice un peu poussif.

KAT couldn’t be tamed ⚡️

44 PTS | 13 REB | 2 AST pic.twitter.com/v7Bb9JR9w9

Du côté de Miami, tout n’est évidemment pas à jeter, et encore moins le match de Tyler Herro, qui a lui aussi été brillant, et posé 34 points, 7 passes, 5 rebonds et un joli 8/13 de loin. Par contre, cette défaite remet la franchise floridienne à l’équilibre (2-2), soit le même bilan que celui des Knicks. Une preuve précoce que la concurrence à l’Est s’annonce très serrée.