Oui, les Atlanta Hawks se sont inclinés face aux Washington Wizards. Oui, côté tricolore, c’est plutôt Bilal Coulibaly qui a pris la lumière avec une performance magnifique. Mais avec 17 points, Zaccharie Risacher s’est offert son career-high en NBA.

17 points, 6 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres à 7/15 au tir, c’est extrêmement propre. Zaccharie Risacher a sorti contre les Washington Wizards, la performance la plus aboutie depuis le début de sa carrière dans la Grande Ligue. De plus, l’ancien de la JL Bourg a régalé avec quelques actions de classe comme ce footwork incroyable pour perdre Alexandre Sarr en début de match. Lui qui a déclaré ne pas être très athlétique pour un joueur NBA plus tôt dans la journée a parfois prouvé l’inverse et son shoot soyeux a encore fait des merveilles. Une bonne vidéo à regarder avec les céréales.