Bilal Coulibaly est magique : 27 points, nouveau record en carrière !

Mais où Bilal Coulibaly va-t-il donc s’arrêter ? La question est légitime tant notre frenchie semble avoir franchi un cap depuis le début de saison. Déjà excellent sur ses trois premiers matchs, Bilou a récidivé cette nuit contre les Hawks. L’ailier a posé une performance de patron – en compilant 27 points et 9 rebonds – et permis aux Wizards d’enchaîner une deuxième victoire face aux Faucons (133-120).

On ne vous fera pas l’affront de commencer ce papier par une énième comparaison entre Bilal Coulibaly et Kawhi Leonard, mais, pétard, ce gamin est décidément spécial. Cette nuit encore, l’ailier a prouvé qu’il était prêt à endosser de grosses responsabilités, en posant une masterclass dans la victoire des Wizards contre Atlanta (133-120). Si BC s’était déjà illustré face aux Faucons il y a quelques jours, il a fait encore plus fort cette nuit.

BILAL COULIBALY EST MAGIQUE :

27 POINTS (record en carrière)

9 REBONDS

3 INTERCEPTIONS

11/14 AU TIR

3/5 À TROIS POINTS

C’EST LE PRINCE DE WASHINGTON !! 🤩🇫🇷 pic.twitter.com/BdFe5kEadZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 31, 2024

Et si le vrai patron des Wizards cette saison, c’était lui ? On s’enflamme peut-être un peu, mais avec 27 points, 9 rebonds, et 3 interceptions, le tout à 11/14 au tir, on est en droit de le faire. Bilan des courses : un record au scoring en carrière qui vole une nouvelle fois en éclats, et une deuxième victoire de rang contre Atlanta. Il faut dire que dès le premier quart, Bilou a montré qu’il n’était pas là pour plaisanter, et posé 11 points et 4 rebonds histoire de donner le ton.

Impressionnant de contrôle et de maturité, le numéro 0 a grandement contribué au succès de son équipe, bien suppléé par Jordan Poole, Jonas Valanciunas et… Alexandre Sarr, qui a lui aussi montré de belles choses. Auteur de quelques flashs offensifs franchement sympas, le deuxième choix de la dernière Draft boucle la rencontre avec 11 points, 5 rebonds et 4 contres. De quoi continuer tranquillement son adaptation dans la Grande Ligue.

Elle est belle, la jeunesse française 🇫🇷

Wizards – Hawks cette nuit ?

Bilal Coulibaly : 27 points – 9 rebonds

Alex Sarr : 11 points – 4 contres

Zacch Risacher : 17 points – 6 rebonds

Trois pépites, les trois ont pas 21 ans.

🥹❤️

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 31, 2024

D’ailleurs, en parlant d’adaptation, côté Hawks également il y avait un monsieur à surveiller. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Zaccharie Risacher n’a pas déçu. C’était visiblement la soirée, puisque lui aussi à battu son career-high, en envoyant 17 points, accompagnés de 6 rebonds. Insuffisant pour permettre aux Hawks de l’emporter, mais encourageant pour la suite.

La suite d’ailleurs, se devra d’être meilleure pour Atlanta, qui vient d’enchaîner une troisième défaite consécutive. Face aux Kings dans deux jours, il va falloir tenter de réagir.