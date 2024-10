Les Indiana Pacers ont joué à se faire peur face aux Boston Celtics, mais ont fini par s’imposer 135-132, après prolongation, grâce à un dernier panier à longue distance de Pascal Siakam, décidément très à l’aise dans l’exercice cette nuit.

Les Indiana Pacers menaient de 19 points à moins de neuf minutes de la fin, de 13 à moins de quatre et de 7 à moins de 90 secondes. Pourtant, grâce à une fin de match de très haut niveau de Jayson Tatum, auteur de 10 points lors des trois dernières minutes de temps réglementaire, les deux équipes se sont retrouvées en prolongation.

Au vu de la dynamique de la rencontre, il était naturel d’imaginer les Boston Celtics s’en sortir et rester invincibles après cinq matchs cette saison. Mais les coéquipiers de Tyrese Haliburton sont parvenus à se démobiliser pour aller décrocher la victoire sur une ultime fléchette à 3-points de Pascal Siakam.

PASCAL SIAKAM. CLUTCH.

Puts the Pacers up 3 with 6.1 seconds left in OT on ESPN! pic.twitter.com/lVxFwgchpx

— NBA (@NBA) October 31, 2024

Il faut dire que le Camerounais était en confiance dans l’exercice cette nuit ; il a terminé à 5/7 de loin, un pourcentage pas forcément habituel pour l’ailier-fort.

Mais si c’est Spicy-P qui récoltera les éloges suite à ce gros tir dans le money-time, le meilleur joueur de la rencontre côté Pacers était incontestablement Ben Mathurin. L’arrière a sorti une performance de candidat au Sixième homme de l’Année avec 30 points et 11 rebonds.

La maison verte a montré du coeur cette nuit et a refusé de céder sans un combat, mais la série de victoires est terminée. Les 34% au tir de loin de l’équipe ont pesé sur le résultat final, l’équipe de Joe Mazzulla étant plus que jamais dépendante de cette arme.