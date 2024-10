C’est mérité au vu de leurs quatre premières performances. Les Detroit Pistons ont remporté le premier match de leur saison en dominant 105 à 95 des Philadelphia Sixers toujours privés de Joel Embiid et Paul George.

Les Detroit Pistons avaient déjà montré de jolies choses cette saison en restant dans les matchs face aux Pacers, Cavaliers, Celtics et au Heat ; cette fois, la balance a penché du bon côté avec une victoire logique, au vu du scénario, face aux Philadelphia Sixers.

Ce sont pourtant les coéquipiers de Kyle Lowry qui ont le mieux commencé le match, mais dès le deuxième quart-temps, Cade Cunningham mène un run qui permet aux siens de repasser devant. Les shooteurs Tim Hardaway Jr et Malik Beasley se mettent en route et les locaux ne reviendront jamais.

Surtout qu’en deuxième mi-temps, Jaden Ivey multiplie les finitions sublimes et Tobias Harris dispute les 24 meilleures minutes depuis son retour dans le Michigan. Si l’écart n’est jamais bien grand au tableau d’affichage, il l’est à l’impression visuelle. La victoire est collective et sans conteste.

Jaden Ivey showing the rim no mercy

(2/2) pic.twitter.com/dT9eWekc46

— Detroit Pistons (@DetroitPistons) October 31, 2024

Jaden Ivey is becoming a very good basketball player folks

i am watching basketball right now livepic.twitter.com/yY84zVZ5kZ

— Slightly Biased (@BiasedSlightly) October 31, 2024

En face Tyrese Maxey a été un petit peu isolé. Le meneur de jeu a marqué 32 points et distribué 7 passes décisives, mais à ses côtés, personne ne s’est illustré pour prendre le relai.

À noter tout de même, la performance très solide de Guerschon Yabusele toujours dans un rôle de pivot remplaçant. Le Tricolore a inscrit 8 points à 3/4 au tir.