Toutes les équipes qui ont remonté un 3-1 dans l’histoire des Playoffs NBA

Les Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks, Detroit Pistons et le Orlando Magic sont tous menés 3 à 1 dans ce premier tour des Playoffs NBA 2025. 13 équipes, dans l’histoire de la Grande Ligue ont réussi à refaire un tel retard et à s’imposer.

Ça ne sent pas très bon pour les quatre équipes menées 3 à 1 dans ces Playoffs NBA puisque, dans l’histoire, il n’y a eu que 5% de victoires pour les franchises dans cette situation ; 13 succès contre 275 défaites, le ratio n’est pas très bon. Un quatorzième groupe va-t-il rajouter son nom à la liste cette saison ?

📊 Point statistiques/historique des Playoffs.

Les Lakers sont menés 3-1 par les Wolves.

Le nombre d’équipes qui sont finalement parvenues à se qualifier en étant dans ce cas de figure, dans l’histoire des Playoffs ?

Seulement 13, sur 288. Ça fait 5%.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2025

1- Boston Celtics vs Philadelphia Sixers (1968)

L’équipe de Bill Russell et John Havlicek avait remporté ces finales de conférence en remportant deux des trois derniers matchs à l’extérieur. Ils avaient ensuite été chercher le titre NBA !

2- Los Angeles Lakers vs Phoenix Suns (1970)

Elgin Baylor, Wilt Chamberlain et Jerry West ont fait ce petit miracle en demi-finales de conférence et ont ensuite atteint les Finales NBA. Ils s’y sont inclinés face aux New York Knicks.

3- Washington Bullets vs San Antonio Spurs (1979)

À l’époque, le Texans jouent à l’Est et ils se sont inclinés en finales de conférence face à Wes Unseld et Elgin Hayes. Défaite en Finales des joueurs de la capitale face aux Seattle SuperSonics.

4- Boston Celtics vs Philadelphia Sixers (1981)

On prend les mêmes et on recommence 13 ans plus tard. Cette fois c’est la génération de Larry Bird qui va s’envoler vers le titre. Cruel pour les. 76ers puisqu’ils ont perdu les matchs 5 et 6 de deux points, et le match 7 d’un seul.

5- Houston Rockets vs Phoenix Suns (1995)

Et si la plus grande chance de Charles Barkley pour gagner un titre avait été une demi-finale de conférence ? Après l’avoir battu (en remportant deux des trois derniers matchs à l’extérieur), Hakeem Olajuwon a battu les Spurs 4-2 et le Magic 4-0 pour remporter le titre.

6- Miami Heat – New York Knicks (1997)

Première grande victoire de l’histoire du Heat. L’équipe de Tim Hardaway et Alonzo Mourning s’est inclinée au tour suivant, en finales de conférence.

7- Detroit Pistons – Orlando Magic (2003)

Pour la première fois, une telle remontée a lieu au premier tour… pour la simple et bonne raison que c’est la première année où ce dernier se joue en sept matchs.

8- Phoenix Suns – Los Angeles Lakers (2006)

Encore un premier tour et cette fois, ce sont Steve Nash et Amar’e Stoudemire qui se défont de la bande de Kobe Bryant. Une série folle avec des buzzer-beaters dans tous les sens.

9- Houston Rockets – Los Angeles Clippers (2015)

Deuxième fois que Doc Rivers est le coach d’une équipe éliminée de la sorte après le Orlando Magic en 2003 et spoiler… ce n’est pas la dernière.

10 – Golden State Warriors – Oklahoma City Thunder (2016)

Russell Westbrook et Kevin Durant ont failli battre une équipe à 73 victoires en saison régulière… c’est une autre équipe qui s’en chargera.

11- Cleveland Cavaliers- Golden State Warriors (2016)

Première fois que ça arrive en Finales, première fois que ça arrive deux fois en une saison, contre une équipe à 73 victoires, deux matchs à l’extérieur, le contre de LeBron James, le shoot de Kyrie Irving : HISTORIQUE.

12- Denver Nuggets – Utah Jazz (2020)

Une série incroyable avec des Jamal Murray et Donovan Mitchell sur des nuages. Les Nuggets n’ont pas remporté de match à l’extérieur néanmoins, puisque ça a eu lieu dans la bulle.

13- Denver Nuggets – Los Angeles Clippers (2020)

Nikola Jokic et ses coéquipiers sont les premiers à l’avoir fait deux fois la même saison. Encore une fois c’est arrivé dans la bulle, encore une fois contre Doc Rivers. Donc est-ce que ça compte vraiment ?