C’est l’horrible nouvelle de la journée dans le monde basketballistique : Damian Lillard s’est blessé et beaucoup évoquent une rupture du tendon d’Achille. Doc Rivers, son coach s’est exprimé en conférence de presse et n’a pas été très rassurant.

Il n’y a rien de plus attendu par les fans NBA qu’une conférence de presse de Doc Rivers lorsque son équipe est menée 3-1 en Playoffs et pourtant, aujourd’hui, les rires ont laissé la place à l’inquiétude et aux larmes.

En cause, la blessure terrible de Damian Lillard face aux Indiana Pacers. Après six minutes de jeu, le meneur des Milwaukee Bucks s’est écroulé seul et a été victime, peut-être, d’une rupture du tendon d’Achille. La pire nouvelle qui pouvait arriver pour l’équipe de Doc Rivers et ce dernier s’est exprimé après la rencontre :

“Il va passer des examens demain, au niveau de la partie basse de sa jambe. Pour être honnête, ça ne sent pas bon. Je l’ai su tout de suite. Je me sens mal pour lui, il a tenté de revenir pour son équipe, je me sens vraiment mal pour lui.”

Après le constat est venu l’émotion, le coach de Milwaukee a rendu hommage à son joueur. Il a évoqué ses qualités en expliquant pourquoi cette nouvelle était aussi difficile à vivre.

“C’est une blessure horrible, honnêtement. Après la thrombose veineuse, ça, c’est juste dur. C’est pourquoi vous avez des coéquipiers et une famille autour de vous. C’est (Damian Lillard) juste un p*tain de bon mec, au niveau du basket-ball, mais surtout au niveau humain, comme coéquipier, comme père de famille et tout le reste. Personne ne mérite ça, mais quand tu le regardes lui… C’est pour ça que je me sens mal, c’est juste difficile.”

Entre une telle déclaration et les prières envoyées par tous les autres membres de la planète NBA depuis qu’il s’est effondré sur le parquet, les nouvelles ne s’annoncent vraiment pas bonnes pour la légende des Portland Trail Blazers. Résultat des examens dans quelques heures…

Source texte : Bleacher Report