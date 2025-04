Peu de matchs dans ces Playoffs terminent sans que le sujet principal soit l’arbitrage. Cette fois, ce sont les Los Angeles Lakers qui s’estiment lésés. Selon eux, et notamment J.J. Redick, il y a eu deux erreurs manifestes dans la dernière minute de la rencontre.

Les Minnesota Timberwolves mènent 3-1 dans la série face aux Los Angeles Lakers. La meute de Loups a parfaitement géré les matchs à Minneapolis avec deux victoires dans des rencontres serrées. La dernière en date a été superbe, dans l’intensité autant que dans le scénario.

Mais dans l’ultime minute de la rencontre, deux sujets ont fait parler : la chute de Luka Doncic et la faute de LeBron James. Les pourpre et or assurent avoir été désavantagés et c’est tout d’abord le coach, J.J. Redick qui est monté au créneau !

“Luka (Doncic) a pris un croche-pied. C’était flagrant. Il ne tombe pas tout seul. On aurait dû être sur la ligne des lancers francs. Ce n’est pas une excuse, la raison de notre défaite, mais il y a eu une faute sur lui.”

Lors d’une remontée de balle, à 30 secondes de la fin et alors que les Lakers étaient menés d’un point, le Slovène est tombé au sol après un contact avec la jambe de Jaden McDaniels.

The play where JJ Redick said Jaden McDaniels tripped Luka Doncic

You be the judge…

20 secondes plus tard, ce sont les Minnesota Timberwolves qui ont bénéficié d’une faute. LeBron James a été sanctionné sur une action défensive sur Anthony Edwards, mais le King a estimé, au micro de Dave McMenamin, que c’était une erreur et que son équipe aurait du récupérer le ballon. Ils auraient eu une dernière chance de remporter la rencontre.

LeBron disagrees with this foul call

“Hand is part of the ball, that’s what they say.”

“La main fait partie de la balle, c’est ce qu’ils (les arbitres) disent.”

Les fans des Minnesota Timberwolves pourraient répondre en indiquant notamment que l’enfant de l’Ohio a tiré 18 lancers-francs au cours du match et que ce n’aurait pas été le cas si les arbitres avaient véritablement choisi un camp.

Les zèbres du Game 5 à Los Angeles auront une pression dingue avec l’élimination des Lakers en jeu. La rencontre aura lieu dans la nuit de mercredi à jeudi à 4h00 du matin.

Source texte : Dave McMenamin