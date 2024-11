Coup d’arrêt pour Jeremy Sochan ! Très performant sur ce début de saison, l’ailier-fort des Spurs souffrirait d’une fracture du pouce gauche. L’Américano-Polonais va devoir se faire opérer et il risque de rejoindre l’infirmerie pour un moment.

Alors que Devin Vassell est tout proche du retour, c’est un autre cadre de Gregg Popovich qui est obligé de rejoindre la touche. Selon Shams Charania de ESPN, Jeremy Sochan se serait fracturé le pouce gauche et il va se faire opérer cette semaine.

MAIS NAN 😭😭😭

Sochan faisait un magnifique début de saison, énorme coup de massue sur les Spurs qui espéraient retrouver le groupe au complet avec Devin Vassell mais voient leur ailier fort se blesser… 😔 https://t.co/azNiLj9mwx

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 5, 2024

Vrai coup dur pour les Spurs ! Non seulement Jeremy Sochan est un très bon défenseur mais il avait montré de vrais progrès sur ce début de saison avec 15,4 points (meilleure moyenne en carrière), 7,7 rebonds (meilleure moyenne en carrière) et 3 passes de moyenne. Aucune durée d’indisponibilité n’est donnée ici mais il ne faut pas s’attendre à voir Sochan de retour avant de longues semaines. En son absence, Harrison Barnes devrait être repositionné au poste 4, un poste qu’il occupait déjà chez les Kings. Entre ça et les problèmes de santé de Gregg Popovich, ça ne va pas fort du côté de San Antonio..

