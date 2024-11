Malgré la présence de deux superstars et quelques role players de qualité dans l’effectif, les Bucks sont à la peine en ce début de saison. La franchise du Wisconsin n’a remporté qu’un seul de ses sept premiers matchs, et reste même sur six défaites d’affilée. De quoi remettre sur la table le sujet Khris Middleton. Absent depuis le début de saison, l’ailier pourrait pourtant rendre de précieux services aux Daims.

Quand il est en forme, Khris Middleton est un super joueur de basketball, et un lieutenant de luxe pour Giannis Antetokounmpo, et maintenant Damian Lillard. L’ailier a prouvé qu’il était capable de jouer un rôle essentiel dans le succès des Bucks, comme en témoigne sa campagne de Playoffs 2021, conclue par le titre. Seulement voilà, cela fait désormais deux saisons que le triple All-Star est gêné par les blessures, et ne dépasse même pas la barre des soixante matchs joués en régulière. Et comme deux ne va jamais sans trois, K-Mid est en train de démarrer cet exercice 24-25 sur la même base que les précédents.

Absent depuis le début de saison en raison d’une double opération aux chevilles, l’ailier n’a toujours pas foulé les parquets, et sa récupération prendrait même plus de temps que prévu, selon Shams Charania, d’ESPN. Khris Middleton ne serait, pour le moment, toujours pas autorisé à reprendre le cinq contre cinq, preuve que son comeback n’est pas encore d’actualité. Une sale nouvelle pour les Bucks, qui auraient bien besoin de leur triple All-Star pour sortir la tête de l’eau. En attendant son retour, dont la date reste incertaine pour le moment, Milwaukee va devoir trouver des solutions, parce que la situation dans le Wisconsin commence à devenir très inquiétante.

