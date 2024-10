Devin Vassell en G-League, retour chez les Spurs le 3 novembre ?

Blessé depuis le camp d’entraînement, Devin Vassell voit le bout du tunnel. Le joueur a été envoyé en G League pour retrouver du rythme, son retour avec les Spurs semble imminent.

Si Victor Wembanyama déçoit sur ce début de saison à San Antonio, on oublie trop souvent que le Français doit prendre en charge la quasi totalité de l’attaque des Spurs depuis la reprise. Une conséquence directe de la blessure de Devin Vassell. Le swingman de 24 ans est l’un des piliers de San Antonio mais une blessure au pied l’a privé de toute la préparation et des premiers matchs des Spurs cette saison.

Bonne nouvelle pour les fans des éperons, son retour se rapproche grandement. Les Spurs ont en effet annoncé avoir envoyé Devin Vassell en G League, au sein des Spurs d’Austin, l’équipe affiliée à San Antonio. L’objectif ici étant de pouvoir prendre du rythme avec les entrainements de la réserve, avant de pouvoir réintégrer le groupe de Gregg Popovich.

The San Antonio Spurs today announced that the team has assigned Devin Vassell and Sidy Cissoko to the Austin Spurs to participate in Austin’s 2024 Training Camp, which is taking place this week at the Victory Capital Performance Center in San Antonio.

Envoyer un joueur pour s’entrainer avec la réserve juste avant son retour à la compétition est un move assez courant en NBA, et c’est surtout la preuve que Vassell est tout proche de revoir les parquets NBA. Selon Michael C. Wright d’ESPN, qui a interrogé Pop’, le retour de Vassell devrait intervenir cette semaine, sans mention du match en question. Les Spurs étant en déplacement sur les deux prochains matchs, on imagine plutôt un comeback ce dimanche par exemple, pour la réception des Wolves ?

Devin Vassell is indeed doing limited contact work. Pop said he expects Vassell back sometime during the first week of November.

Source texte : San Antonio Spurs / ESPN