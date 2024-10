Zaccharie Risacher vs Alexandre Sarr, acte II, ce soir à 0h !

Deux jours après un premier face-à-face en NBA, c’est déjà l’heure des retrouvailles pour Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr. Les Hawks rendent visite aux Wizards ce soir (0h), de quoi nous offrir notre seconde manche de l’année entre les deux premiers picks de la Draft 2024.

Malgré une place de titulaire chacun, Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher n’ont pas crevé l’écran pour leur premier duel en tant que joueur NBA ce lundi. L’ailier des Hawks a compilé 4 points et 3 rebonds à 1/8 au shoot en 26 minutes quand le pivot des Wizards a fait un peu mieux avec 7 points, 9 rebonds et 2 contres, mais 3/11 au tir.

Attendus parmi les têtes d’affiche de leur cuvée, les deux jeunes Français cherchent encore leurs marques en NBA et au sein de leurs collectifs respectifs. Les qualités sont là, reste plus qu’à les mettre en avant. Pourtant un très bon shooteur lorsqu’il évoluait en France, Zaccharie Risacher n’arrive pour le moment pas à trouver la mire chez l’Oncle Sam, comme le témoigne son 21% d’adresse à longue distance.

Pour Alexandre Sarr, sa défense et son apport au rebond sont déjà au point mais ce sont ses choix de shoot qui posent question. Malgré des qualités athlétiques évidentes et un beau gabarit pour faire du bruit près du cercle, le frère d’Olivier passe beaucoup de temps à canarder au large façon Kevin Love. Malheureusement pour lui, son shoot extérieur n’est pas encore prêt pour ce style de jeu et pour le bien de ses pourcentages, il serait sans doute mieux d’aller se rapprocher un peu de l’arceau.

Petite stat concernant Alex Sarr au bout de 3 matchs :

🏀 28 tirs tentés au total

🏀 16 de ces tirs sont à trois points

🏀 5/12 à deux points

🏀 3/16 à trois points

Ça va prendre du temps. Trouver sa place, comment Washington veut l’utiliser, y’aura pas de miracle en 1 mois.… pic.twitter.com/NWr4jFa898

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 29, 2024

De’Andre Hunter incertain, Zaccharie Risacher pourrait encore débuter avec les Hawks ce soir contre Washington. Alexandre Sarr sera lui de manière certaine dans le cinq chez les Wizards et il pourrait même avoir des tickets shoot supplémentaires puisque Kyle Kuzma est annoncé forfait pour cette rencontre à cause d’une douleur à l’aine. On n’oublie pas non plus Bilal Coulibaly pour D.C., excellent depuis le début de saison et qui sera encore pleinement mobilisé des deux côtés du terrain, avec l’objectif de cadenasser une fois de plus Trae Young.