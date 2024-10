Ce qui est chouette en NBA, c’est que chaque match ou presque a sa petite part de storytelling, ce petit truc en plus qui va nous faire cliquer. Parfois, il faut creuser un peu pour le trouver, parfois c’est une évidence. Cette nuit par exemple, le Thunder reçoit les Spurs (2h30), l’occasion d’observer l’acte II de la rivalité entre Chet Holmgren et Victor Wembanyama.

Préparez le plaid et le popcorn, parce que ça va envoyer. Cette nuit, les Spurs se déplacent dans l’Oklahoma à 2h30 pour y affronter un Thunder en mode rouleau-compresseur, et qui fait partie des trois équipes encore invaincues en ce début de saison. Si, sportivement, ce match n’est peut-être pas le plus intéressant, tant OKC semble au-dessus des Texans, il devrait quand même nous régaler. Mais alors, pourquoi tant d’excitation ? Pour la simple et bonne raison que cette rencontre est également l’occasion de voir s’affronter deux intérieurs destinés à dominer la NBA pendant les quinze prochaines années : Victor Wembanyama et Chet Holmgren pour ne pas les nommer.

L’an dernier, cette rivalité avait déjà fait des étincelles. Non pas que ces messieurs soient particulièrement en beef – même si une vraie compétition existe – mais davantage parce qu’on parle ici de deux anomalies, deux géants au profil similaire, dotés d’un talent extraordinaire et que tout le monde annonce au sommet de la NBA pour des années. Ajoutez à cela que l’un est Européen et l’autre Américain, et vous obtenez un modèle quasi-parfait de rivalité.

Pour leur première saison en NBA, Chet et Wemby nous ont régalés. Individuellement, bien que les deux aient été exceptionnels, Victor Wembanyama a très vite mis fin au débat, en s’assurant un titre de Rookie de l’Année avant la mi-saison. Au final, Wemby est reparti avec le trophée, en étant choisi à l’unanimité. Collectivement par contre, avantage à Chet. L’an dernier, OKC a remporté trois de ses quatre duels contre les Spurs. Logique respectée, puisque la franchise de l’éclair a finalement terminé à la première place la Conférence Ouest.

Aujourd’hui, certaines petites choses ont changé. Si le Thunder reste a priori une meilleure équipe de basketball que les Spurs, même malgré l’arrivée de Chris Paul dans le Texas, la tendance individuelle s’est inversée. Non, Victor Wembanyama n’a pas perdu son basket, mais connaît un début de saison délicat, marqué par quelques difficultés avec son tir, et surtout une forme physique qui interroge. De son côté, Chet Holmgren semble plus dominant que jamais, notamment défensivement. Pour l’instant le pivot du Thunder tourne à quasiment 24 points de moyenne, auxquels il faut ajouter 13 rebonds et 4 contres.

Chet.

Holmgren.

Est.

Énorme.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 28, 2024

Alors quoi de mieux que de dominer son principal rival pour lancer définitivement la saison de Victor Wembanyama ? Probablement pas grand-chose. Cette nuit, pas question de se coucher, on a un duel en (très) haute altitude à se mater.