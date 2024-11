Pour la première fois depuis sa signature à Philadelphie, Paul George fait son grand retour à Los Angeles, sur le terrain de son ancienne franchise. Si les Clippers ont prévu un vidéo hommage, les fans pourraient être moins réceptifs pour la visite de leur ancienne star. De l’amour à la haine, il n’y a qu’un pas comme on dit.

Ce soir à 4h, les 76ers vont découvrir l’Intuit Dome. Un déplacement assez particulier pour Paul George, qui va retrouver son ancienne franchise. D’un côté, les Clippers prévoient de mettre les formes avec une vidéo hommage. Vu les installations de l’Intuit Dome, il est probable que la projection soit d’une qualité rarement atteinte auparavant.

De l’autre, les fans des Clippers risquent d’attendre PG de pied ferme. La fin de la relation entre le nouveau numéro 8 des Sixers et les Voiliers a été pour le moins assez tendue. Une situation assez particulière que Paul George a créé tout seul comme un grand. Podcast-P aurait pu quitter la franchise tranquillement, mais non. En manque de sensations fortes certainement, Paulo a enchaîné les sorties contre l’équipe qu’il considère comme la “seconde franchise de Los Angeles“. Une déclaration qui ne vexe plus les fans des Clippers, mais qui est quand même assez particulière pour un joueur qui s’est revendiqué fan de la franchise depuis son enfance.

Second point, PG8 a ramené son père sur son podcast pour reprocher au front office Angelino de ne pas lui avoir donné un salaire à la hauteur de ce qu’il avait apporté à la franchise.

Si les fans n’oublient pas l’incroyable run de Playoffs en 2021 – terminé en finales de conf’, un record pour la franchise – ils n’oublient pas non plus ses nombreuses blessures ou encore ses Playoffs 2024 catastrophiques.

Cette dernière phrase résume parfaitement le paradoxe autour du passage du Paul George aux Clippers tiraillé entre les bons et mauvais souvenirs. Cette dualité se retrouve d’ailleurs sur les réseaux sociaux où certains pointent le fait que Paul George n’a rien fait hormis être blessé (ce qui n’est pas totalement faux) et d’autres soulignent le fait que Playoffs-P a tout donné pour la franchise quand il était apte à jouer (ce qui n’est pas totalement faux non plus).

Paul George lui-même a exprimé, sur son podcast, qu’il ne savait pas quel accueil les Clippers allaient lui réserver.

Rendez-vous donc aux alentours de 4h du matin pour voir si les fans seront heureux ou mécontents de revoir le nonuple All-Star.

