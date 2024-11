Touché à l’œil droit face aux Nuggets, il y a quelques jours, Scottie Barnes souffre d’une fracture de l’orbite. Toutefois, l’ailier des Raptors se remettrait plutôt bien, et devrait même éviter d’avoir à passer par la case opération, selon Michael Grange, de Sportsnet.

À défaut de remporter le titre NBA en fin de saison, les Raptors pourront peut-être se consoler avec celui de l’infirmerie la plus remplie. Cette saison, il ne fait pas bon jouer dans le Nord, et les blessures s’enchaînent chez les Dinos. La dernière en date ? Celle de Scottie Barnes, victime d’une fracture de l’orbite suite à un coup de coude involontaire de Nikola Jokic, durant une bataille au rebond. Annoncé initialement absent trois semaines, Scotty-B a au moins reçu une bonne nouvelle : il devrait éviter l’opération. On attend donc de ses nouvelles d’ici deux semaines, selon le planning prévu initialement.

Scottie Barnes has been diagnosed with a right orbital fracture. He’ll miss at least 3 weeks after receiving a cheap shot from jokic pic.twitter.com/fGj89eAf8x

— Christopher Graf (@ChrisGraf21) October 30, 2024

Sans le Rookie de l’Année 2022, les Raptors bricolent comme ils le peuvent, mais peinent toujours à gagner des matchs. Il faut aussi dire que niveau blessures, Toronto n’est pas verni. En plus de Scottie Barnes, d’autres joueurs importants de l’équipe manquent à l’appel. Parmi eux, Immanuel Quickley, Bruce Brown, ou encore Kelly Olynyk.

Dans ces conditions, difficile pour les Dinos de performer. En attendant de retrouver un effectif complet, Toronto continue de batailler pour ne pas sombrer. En espérant pour la franchise du Nord, que l’infirmerie se vide aussi vite qu’elle ne s’est remplie.

Source texte : Sportsnet