Blessé aux cotes face aux Celtics ce vendredi, Nick Richards en sait un peu plus sur son sort. L’intérieur des Hornets va devoir rejoindre l’infirmerie pour au moins deux semaines. La raquette de Charlotte n’en finit plus de se dépeupler…

Il ne fait pas bon être un pivot des Hornets ces temps-ci ! Alors que Mark Williams n’a toujours pas été autorisé à reprendre la compétition, c’est désormais sa doublure qui rejoint la touche. Nick Richards s’est blessé aux cotes face aux Celtics vendredi dernier et il avait déjà manqué deux rencontres. Selon les dernières infos en provenance de Caroline du Nord, c’est plutôt sérieux puisque l’intérieur devra manquer au moins deux semaines supplémentaires.

More bad injury news: Nick Richards is out for an extended period with a cartilage fracture in his right first rib underneath his clavicle, #Hornets announce.

Richards will be reevaluated “every other week,” Hornets say, making it uncertain when the big man will return.

Nick Richards avait assuré un excellent intérim en lieu et place de Mark Williams sur ce début de saison. Avec 11 points, 10 rebonds et 2,4 contres de moyenne, il était tout simplement sur les bases de la meilleure saison de sa carrière. Ce forfait ne fait clairement pas les affaires de Charlotte mais il pourrait faire les affaires de Moussa Diabaté. Le Français voit la concurrence à l’intérieur être fauchée par les blessures. Hormis le vieux Taj Gibson, il ne reste plus grand monde pour jouer 5 aux Hornets. De quoi imaginer Mouss’ récupérer des minutes tous les soirs, même si Charles Lee a prouvé qu’il n’avait pas peur de jouer petit avec notamment Grant Williams utilisé en tant que pivot.

