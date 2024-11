Les Warriors poursuivent leur road-trip avec un arrêt à Boston pour y défier les Celtics. L’heure des grandes retrouvailles entre Steve Kerr et Jayson Tatum a sonné et on peut déjà parier sur le fait que l’accueil ne sera pas des plus chaleureux pour le coach des Warriors.

Après le traitement que le nonuple champion NBA a infligé à la superstar de Boston durant les derniers Jeux Olympiques, on s’attend à un accueil houleux de la part du public. Le faible temps de jeu du Jay Brother ayant été très mal vécu dans le Massachussetts.

Steve Kerr a été interrogé sur la situation par KNBR et il a répondu avec humour :

“Je suis excité. Je pense que les fans vont m’acclamer pour ce que j’ai accompli cet été. J’ai beaucoup fait jouer Jrue Holiday et Derrick White qui sont tous les deux des Celtics et Jayson Tatum a eu un rôle important dans le processus. Ils ont, tous les trois, été des acteurs majeurs de la médaille d’or. Je pense que les fans vont m’accueillir à bras ouverts et même avec un bouquet de roses.” – Steve Kerr

Un Steve Kerr taquin, mais qui ne va certainement pas prendre la rencontre à la rigolade. Jayson Tatum réalise justement un début de saison à fond les ballons avec 30 points, 7 rebonds et 5 passes de moyenne. Il est certain que Jay-T a coché ce match sur son calendrier et qu’il a à cœur d’en découdre avec l’équipe qui l’a privé d’un titre en 2022 et avec le coach qui l’a benché pendant tous les Jeux Olympiques. Sur les six rencontres disputées par Team USA durant les JO de Paris, le numéro 0 a essuyé deux DNP.

Côté Warriors, ce duel face à la Maison-Verte marque le début d’une période de cinq matchs assez corsés pour Golden State, mais qui devrait permettre aux observateurs de déterminer le réel niveau de cette équipe.

