Thunder et Cavs : bienvenue chez les invincibles ! Apéro TrashTalk

Après avoir fait le point sur les malheurs des Bucks hier soir, on file aujourd’hui parler de deux bons élèves de NBA. Les Cavaliers et le Thunder réalisent un départ canon et restent invaincus après deux semaines de compétition. Cela méritait bien un petit apéro TrashTalk.

Les fans de Cleveland et d’OKC vont peut-être nous accuser de leur envoyer une curse mais les débuts réussis de leurs franchises respectives méritaient bien quelques éloges. Dans l’Ohio, Kenny Atkinson pouvait difficilement espérer mieux pour ses premiers pas sur le banc des Cavs. Dans l’Oklahoma, on surfe sur une défense impénétrable pour mettre la Conférence Ouest à genou. Le plus terrifiant avec le Thunder c’est qu’on sent qu’offensivement, ils sont loin d’avoir montré tout leur potentiel, notamment à longue distance. Que retenir de ce début de saison en fanfare pour les deux franchises ? Et peuvent-ils maintenir ce niveau toute la saison ? Quelles améliorations peuvent encore être envisagées ? Allez, on s’installe pour l’Apéro dédié aux invincibles !

Vous connaissez le musique, on s’installe tranquille, on monte le son et on se prend un truc à grignoter si on a faim. Place à l’analyse de deux franchises qui carburent en ce début d’exercice 2024-25. Vous nous pardonnerez en cas de curse.