Ja Morant est un highlight vivant. Sur les parquets, le meneur est un joueur ultra-spectaculaire, capable à lui seul de nous faire cliquer sur un match. Son dernier coup de folie en date ? Pas un, mais deux lay-ups façon 360, et dans le même match, s’il vous plaît. De quoi en faire la vidéo la plus vue sur les réseaux sociaux de la NBA.

Un grand malade. Voilà peut-être la définition qui siérait le mieux à Ja Morant depuis son arrivée en NBA. Que ce soit sur, et malheureusement parfois en-dehors des parquets, le meneur ne rate jamais une occasion de se faire remarquer. Quand il est en tenue, Ja est un joueur exceptionnel, doté de qualités athlétiques hors du commun. De quoi régaler les fans avec des highlights tous plus impressionnants les uns que les autres.

Face aux Nets il y a quelques jours, Ja Mo a encore livré des actions dont lui seul à le secret, en balançant non pas un, mais bien deux lay-ups en 360 dans le même match. Une prouesse de timing, de toucher et de hangtime.

Ja Morant’s two acrobatic layups from last night’s Grizzlies-Nets game have generated 161M video views (and counting) across NBA social media. Each play stands out as the most-viewed video on NBA platforms this season. https://t.co/OWnCWsxY2r

Évidemment, les clips de ces exploits ont très vite fait le tour des réseaux sociaux. Au point de devenir, à ce jour, la vidéo la plus scrutée sur les réseaux de la NBA en ce début de saison, avec 161 millions de vues pour le moment. Une belle publicité pour la Grande Ligue, et qui pourrait très vite faire tomber les jeunes générations sous le charme du meneur des Grizz. Quelque chose nous dit que de nouvelles actions spectaculaires ne tarderont pas à sortir de nouveau.

