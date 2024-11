Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. Une nouvelle saison NBA est lancée et on reprend donc les bonnes habitudes, avec pas moins de 12 matchs NBA sur le programme ce mercredi. De quoi profiter de nombreuses cotes potentiellement intéressantes à jouer. L’idée, chaque semaine, sera donc de trouver et de vous proposer le petit pari qui va bien, boosté comme il se doit.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport en Ligne ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

La cote boostée du jour

LaMelo Ball marque minimum 28 points face aux Pistons (cote de 2,15 boostée à 2,65) : très souvent blessé ces deux dernières saisons, LaMelo Ball fait un retour en fanfare en NBA. La star des Hornets est plus que jamais en mode scoreur avec pas moins de 28,6 points de moyenne cette saison. Ball a notamment atteint la barre des 30 points à quatre reprises en sept matchs cette année. Ce soir, il va affronter les Pistons qui possèdent une défense en progrès cette saison mais qui reste tout juste moyenne. De quoi envisager un nouveau carton offensif pour Ball. 28 points minimum pour LaMelo contre Detroit : la cote est boostée de 2,15 à 2,65, et on rappelle que la mise maximum est de 25 euros.

01h00 : Charlotte Hornets (1,80) – Detroit Pistons (1,98)

01h00 : Indiana Pacers (1,47) – Orlando Magic (2,65)

01h30 : Atlanta Hawks (3,20) – New York Knicks (1,34)

01h30 : Boston Celtics (1,41) – Golden State Warriors (2,85)

02h00 : Houston Rockets (1,36) – San Antonio Spurs (3,10)

02h00 : Memphis Grizzlies (1,80) – Los Angeles Lakers (1,99)

02h00 : New Orleans Pelicans (3,30) – Cleveland Cavaliers (1,32)

02h30 : Dallas Mavericks (1,18) – Chicago Bulls (4,65)

03h00 : Denver Nuggets (3,30) – Oklahoma City Thunder (1,38)

03h00 : Phoenix Suns (1,46) – Miami Heat (2,80)

04h00 : Los Angeles Clippers (1,82) – Philadelphia 76ers (1,96)

04h00 : Sacramento Kings (1,14) – Toronto Raptors (5,40)

