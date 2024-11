À cinq jours des élections présidentielles américaines, LeBron James a décidé d’apporter publiquement son soutien à Kamala Harris, déclarant sur son compte X que le “choix est évident” entre la candidate démocrate et son rival Donald Trump.

Désormais habitué à prendre position sur les questions politiques et sociales, LeBron James ne s’était pas encore exprimé publiquement sur les élections présidentielles à venir… jusqu’à hier soir.

En partageant une vidéo (75 secondes) qui met en lumière certains des propos racistes et haineux qu’a pu prononcer l’ancien président Donald Trump, le King a très clairement choisi son camp. Le message de fond ? “La haine nous ramène en arrière.”

“Mais de quoi on parle au juste ? Quand je pense à mes enfants et ma famille et à la façon dont ils grandiront, le choix est évident pour moi. VOTEZ KAMALA HARRIS!!!”

What are we even talking about here?? When I think about my kids and my family and how they will grow up, the choice is clear to me. VOTE KAMALA HARRIS!!! pic.twitter.com/tYYlTmQS6e

— LeBron James (@KingJames) October 31, 2024

Le soutien de LeBron James à Kamala Harris n’est pas une surprise.

Cela fait depuis 2016 que le King s’oppose ouvertement à Donald Trump, lui qui avait soutenu Hillary Clinton lors de la présidentielle il y a huit ans, avant de lancer l’initiative “More Than a Vote” en 2020 pour pousser (entre autres) les électeurs afro-américains à voter afin d’empêcher une réélection de Trump.

On se souvient aussi que LeBron James avait traité Donald Trump de “clochard” sur Twitter en septembre 2017, prenant la défense de Stephen Curry (autre soutien de Kamala Harris au passage) qui n’était pas très chaud à l’idée de rendre visite au Président à la Maison Blanche suite au titre des Warriors.

