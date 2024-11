En NBA aussi, Halloween rime avec déguisement. Chaque année, les joueurs redoublent de créativité, et débarquent avec des outfits tout plus surprenants les uns que les autres. L’occasion pour certains de faire péter leur meilleur costume, on fait le point.

Cette nuit, huit équipes se sont mises sur la tronche, l’occasion de voir un paquet de joueurs débarquer dans des costumes plus ou moins stylé. Parmi les plus marquants, on retrouve Victor Wembanyama en Kaonashi, Daniel Gafford en Inspecteur Gadget, John Collins en Kakashi ou encore Bastien Fontanieu Jay Huff en… Kyle Kuzma !

Walk-ins Halloween Edition 👻🎃@MichelobULTRA | #ULTRACourtside pic.twitter.com/BLxUBsBgoh

— Memphis Grizzlies (@memgrizz) October 31, 2024

J’espère que tu apprécies la dédicace @kylekuzma !

Bien à toi, pic.twitter.com/z3wP0aSHBW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 31, 2024





Go Go Gadget 👋#MFFL pic.twitter.com/d9pzhYEVmU

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) October 31, 2024

Halloween is in full swing 👻🤠#TakeNote pic.twitter.com/j9zKNda5Vd

— Utah Jazz (@utahjazz) October 31, 2024

Collin Sexton 😱 pic.twitter.com/KU6Sw5WoZb

— NBA (@NBA) October 31, 2024

Patty Mills’ Halloween entrance 👀#TakeNote #Halloween pic.twitter.com/VjMu70eVKM

— KSL Sports (@kslsports) October 31, 2024

WEMBY! 😱🎃 pic.twitter.com/biGipEqE6H

— NBA (@NBA) October 31, 2024

Guess who? 👻 pic.twitter.com/lnWPtQSpVZ

— San Antonio Spurs (@spurs) October 31, 2024

Dereck Lively II as the Jurassic Park ranger pic.twitter.com/ZaJT6Pxt7N

— BasketballNews.com (@basketbllnews) November 1, 2024

Même certains, qui ne pourtant ne jouaient pas, on fait les choses bien.

Russ’ fits never miss, even on Halloween 😮‍💨 pic.twitter.com/DQxLJodqRD

— Denver Nuggets (@nuggets) October 31, 2024

🥶Ice Cold🥶

cc :: @outkast // @andre3000 pic.twitter.com/8AoRnwG6xM

— pascal siakam (@pskills43) October 31, 2024

😭😭😭 le fils de Ron Artest qui se déguise en son père le soir de la baston 2004 à Détroit pic.twitter.com/KWjq11xQ56

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 1, 2024

Et vous c’est lequel votre préféré ?

