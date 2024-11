Giannis Antetokounmpo, prochaine star à demander son transfert ?

Après avoir expliqué il y a quelques jours qu’il s’estimait “transférable” en cas de nouvel échec des Bucks, Giannis Antetokounmpo a sans doute ouvert la porte aux rumeurs. Et avec des bruits de couloir faisant étant de sa potentielle envie de quitter Milwaukee de son plein gré si jamais ça partait en sucette sportivement, la NBA s’affole.

Giannis Antetokounmpo l’expliquait d’un air calme et posé, il y a quelques jours. Une manière de concerner tous ses coéquipiers, en déclarant ne pas être intouchable – selon lui-même – si jamais les Bucks perdaient à nouveau. De quoi montrer que, stars comprises, tout le monde sait l’enjeu de la saison en cours à Milwaukee.

Giannis Antetokounmpo’s preferred trade destinations could be the Miami Heat or Brooklyn Nets, per @sportsreiter

“A third executive for an Eastern Conference team said they have heard Antetokounmpo’s preferred trade destinations would be the Miami Heat or the Brooklyn Nets.”… pic.twitter.com/brwoqR6kLK

— NBACentral (@TheDunkCentral) October 31, 2024

Hélas, cette saison… comment dire. Les Daims prennent pétée sur pétée après avoir réussi une jolie prestation chez les Sixers lors de leur opening night. Depuis ? Plus rien, néant dans le jeu. Giannis Antetokounmpo claque de grosses lignes, mais la construction collective s’en remet exclusivement à son talent, et à celui de Damian Lillard. Ce qu’on note d’encore pire, c’est l’envie : qu’est-ce qu’ils peuvent être agaçants. À Brooklyn, on a touché le fond : intensité 0, alchimie 0, leaders 0. Ça fait pas beaucoup pour se raccrocher à du positif, et Doc Rivers ne parvient pas à appliquer sa patte à ce groupe. Ou si, justement. Il le fait, et c’est le bazar.

Tout un contexte de départ de saison qui peut faire poser des questions à une superstar qui a goûté au titre à la maison mais qui se demande si déménager n’est pas le bon moyen de se remettre en bouche ce goût exquis. Plusieurs raisons autres que le jeu actuellement proposé entrent en compte.

La moyenne d’âge du roster est assez haute : 27.87, soit quasiment 28 ans de moyenne dans le groupe. Plus que les Celtics, plus que les Knicks, bien plus que le Thunder et les Wolves – si l’on parle de contenders – et donc un groupe qui aura tendance à se fatiguer plus vite que d’autres. Autre facteur ? Les blessures. Élément majeur du groupe lors du titre 2021, Khris Middleton n’est jamais pleinement revenu au jeu de manière pérenne après ses soucis aux chevilles. Autant d’éléments qui placent Milwaukee sur une pente descendante, vu de l’extérieur.

Et qui permettent aux autres équipes de se frotter les mains. Différentes rumeurs parlent du Heat, d’autres de Brooklyn, comme destinations avec lesquelles Giannis aurait des affinités particulières. Pourquoi pas les Warriors ? Ce n’est pas impossible. Tout ce que l’on sait, c’est que sous couvert d’anonymat, plusieurs exécutifs de la Ligue s’attendent à voir le projet exploser. Peut-être dès février. Ce qui acterait la fin d’une ère dans le Wisconsin.

Source : Bleacher Report