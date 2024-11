Doc Rivers : “Il y a quelque chose que les joueurs n’entendent pas, alors que je leur dis”

Très critiqué depuis sa prise de fonctions à Milwaukee, Doc Rivers est plus que jamais mis en avant… pour les mauvaises raisons. Ses Bucks ne proposent rien ou presque dans le jeu, se font dégommer depuis 3 matchs. Un bilan de début de saison catastrophique que le tacticien explique par un manque flagrant de discipline et la difficulté à faire passer son message.

Les Bucks sont touchés par de nombreux maux : effectif incomplet à cause des blessures et des convalescences, leaders esseulés, pauvreté absolue dans la création collective, défense aux abois par séquences… et quand de tels problèmes se présentent, on met d’abord le coach face à ses responsabilités. Après le nouveau gros revers encaissé à Memphis, Doc Rivers n’a pas fui sa part de faute.

“C’est une histoire de discipline, point barre. Et c’est à nous d’en demander plus, d’en avoir plus, ce que l’on fait… Mais à un moment donné, il doit y avoir des conséquences. Il y a eu trop de fois où les gars ont couru dans notre dos ce soir. Des grands qui reçoivent des lobs dans notre dos, ça peut pas se produire… Et ce n’est pas comme si on travaillait pas là-dessus chaque jour. Mais on travaille pas assez bien car si c’était le cas cela n’arriverait pas. J’en reviens à moi au final : il y a quelque chose qu’ils n’entendent pas alors que je leur dis, et je dois mieux faire là-dessus.” – Doc Rivers

Avec un bilan de 18 victoires pour 24 défaites depuis son arrivée dans le Wisconsin l’an passé, Doc Rivers peine à convaincre des bienfaits de sa méthode. Pourtant désiré par la direction des Bucks et par Giannis Antetokounmpo, le coach n’y arrive pas. Et pourrait très vite être remercié face à l’urgence que pourrait prendre un autre dossier : celui des prétendues envies de départ du double MVP Grec. Le temps est compté pour Doc Rivers, pour Milwaukee. Il faut sauver le soldat Bucks.

Doc Rivers on transition defense:

“There’s something they’re not hearing that I’m telling them and I gotta do a better job” pic.twitter.com/RTRSOkAo6B

— Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) November 1, 2024