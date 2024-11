Après un début de saison compliqué, marqué notamment par des difficultés au tir, Victor Wembanyama s’est bien repris cette nuit. Face au Jazz, Wemby a envoyé de la bonne grosse ligne de stats, et est parvenu à rentrer quelques 3 pts. Si les pourcentages restent encore perfectibles, Gregg Popovich n’entend pas pour autant empêcher son géant de shooter.

Largement critiqué après son match atroce contre le Thunder, Victor Wembanyama se devait de montrer un bien meilleur visage face Jazz. En cette nuit d’Halloween, durant laquelle le pivot a encore fait sensation avec son déguisement, Wemby a finalement répondu présent. Mieux, l’Alien a carrément pondu un five-by-five dont lui seul à le secret, et permis à son équipe de l’emporter. Bilan des courses : 25 points, 9 rebonds, 7 passes, 5 contres et 5 interceptions. Une ligne de stats monstrueuse, ternie simplement par des pourcentages au tir – 4/13 de loin, 9/20 au total – qui pourraient encore être améliorés.

Ce tir justement, est l’un des grands points d’interrogation du début de saison de notre Français. Si Wemby reste tout à fait capable d’artiller de loin, sa sélection de shoot et son volume posent vraiment question. Malgré un avantage physique évident – on parle quand même d’un garçon de 2m24 – l’intérieur s’entête à jouer beaucoup loin de la raquette, même malgré son manque de réussite derrière l’arc. Dans les chiffres, cela donne en moyenne 24% de réussite à 3 pts, soit 8 de ses 34 tentatives depuis le parking converties sur les cinq premiers matchs. Un ratio plus que moyen, mais qui n’inquiète visiblement pas Gregg Popovich.

– Vous voulez voir Wemby tenter autant de tirs à trois points ?

Gregg Popovich : « Absolument, absolument. C’est plus un joueur de périmètre qu’un intérieur. On veut qu’il soit capable de tout faire, jouer en isolation, shooter, la totale. Mais on veut pas que tout se fasse à la…

Si le coach des Spurs souhaite voir son joueur continuer de shooter, Pop va même plus loin, et affirme que Wemby est davantage un joueur de périmètre qu’un intérieur. Une déclaration surprenante, tant Victor semble assez inarrêtable quand il reste dans la peinture. On le sait, Victor Wembanyama est capable de faire à peu près tout ce qu’il est possible de faire sur un terrain, c’est ce qui fait de lui un phénomène, mais ses choix depuis le début de saison sont discutables. Certains tirs font grincer des dents, et on se dit quand même parfois qu’un jeu plus intérieur et un poil moins flashy serait sans-doute plus efficace.

Toujours est-il que coach Pop semble a priori vouloir continuer de développer à fond le côté licorne de son intérieur joueur de périmètre. Bonne ou mauvaise idée, on vous laisse vous faire votre propre avis là-dessus.

Source texte : @JeffGSpursZone