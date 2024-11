Les Français en NBA : nos 1ères impressions sur le début de saison ! Apéro TrashTalk

Apéro TrashTalk ! Quoi de mieux qu’un jour férié et un bon chocolat chaud pour se faire un gros points sur tous les Français en NBA depuis le début de saison ?

Ils sont une quinzaine de Français à évoluer en NBA, et pour la plupart la saison a démarré avec de vraies responsabilités et du temps de jeu ! De Victor Wembanyama à Bilal Coulibaly en passant par Zaccharie Risacher, Guerschon Yabusele, Alex Sarr, Tidjane Salaün ou les anciens Rudy Gobert et Nicolas Batum, on en voit des belles choses côté tricolore ! Cet Apéro est l’occasion de faire le point sur chaque joueur Français qui a démarré sa saison NBA, donc c’est parti !