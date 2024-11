Jamais le dernier quand il faut ouvrir sa bouche pour commenter ce qui se passe en NBA, Draymond Green a encore lâché quelques bastos dans son podcast. Dans son viseur cette fois, la jeunesse du Thunder et ses traditionnelles interviews post-game, devenues collectives. Pour l’intérieur de Golden State, ce n’est pas comme ça que Shai et sa bande vont faire peur au reste de la NBA.

Et pan, dans les dents. Voilà ce qu’on appelle une balle pas vraiment perdue. Habitué des sorties en tout genre, Draymond Green a encore profité de la merveilleuse idée que celle d’avoir à podcast à son nom pour dire ce qu’il pensait. Dans celui-ci, la plus grande bouche de la NBA a expliqué les raisons selon lesquelles le Thunder n’est pas vraiment un candidat crédible pour soulever le trophée. Selon ce bon vieux Draymond, OKC ne fait peur à personne à cause de… ses interviews d’après-match, durant lesquelles une bonne partie de l’équipe se réunie pour répondre aux questions des journalistes.

C’est devenu une sorte de rituel dans l’Oklahoma depuis un certain temps. Après chaque victoire ou presque, l’équipe se prête au jeu des interviews. Jusque-là rien de surprenant, sauf que les jeunots du Thunder ont décidé de revisiter un peu l’exercice. Fini les questions/réponses individuelles, la franchise de l’éclair envoie à chaque fois sept ou huit de ses gars face à la caméra. L’occasion pour eux de se marrer, et d’afficher la bonne ambiance qui règne dans l’équipe.

Seulement voilà, Draymond Green ne semble pas en parfait accord avec cette tradition. Le quadruple champion estime même que celle-ci décrédibilise OKC, notamment aux yeux des autres équipes. Concrètement, ce que reproche l’intérieur aux joueurs du Thunder, c’est de ne pas réaliser le potentiel qu’ils ont, et de ne pas se concentrer assez sur la compétition en tant que telle. Pas complètement fou non plus, DG reconnaît la valeur du groupe du Thunder, et assure justement que celui-ci est dans une fenêtre parfaite pour s’offrir un titre.

“Bien sûr qu’il faut s’amuser. Il y a 82 matchs dans la saison, donc c’est important. Mais il faut aussi comprendre que les gens te regardent en tant qu’équipe, et comprendre que c’est ton moment. Je ne sais pas si OKC le comprend, mais leur moment, c’est maintenant.” – Draymond Green via The Draymond Green Show with Baron Davis.

Maintenant que cette petite pique est lancée, reste désormais à savoir si le temps donnera raison à Draymond Green. En attendant, on a déjà hâte d’être au prochain match entre le Thunder et les Warriors. Si Oklahoma s’impose, l’interview d’après-match pourrait bien être salée.

