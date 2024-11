Présidentielles US : la NBA adapte son calendrier pour inciter au vote

Mardi, 335 millions d’électeurs américains seront appelés aux urnes (pour ceux n’ayant pas voté en avance) afin d’élire le nouveau Président des États-Unis. Dans une démarche d’incitation au vote, la NBA a organisé son calendrier pour le début de semaine prochaine. Avec 15 matchs lundi, pas de match le jour de l’élection puis une autre soirée chargée mercredi avec 11 matchs.

Proposer un maximum de matchs la veille de l’élection présidentielle américaine, pour permettre au plus grand nombre de téléspectateurs possible d’être touchés par les messages d’incitation au vote diffusés par la Ligue et les franchises elles-mêmes. 15 matchs pour rassembler tous les fans de toutes les équipes devant leur télévision ou dans les salles, et de fait les toucher directement avec des messages d’incitation qui sont déjà présents depuis plusieurs jours sur le NBA League Pass, en direct.

Dans une course à la Maison Blanche toujours plus incertaine avec deux candidats – Kamala Harris et Donald Trump – au coude à coude dans les sondages officiels, chaque vote compte. La NBA l’a bien saisi et s’adapte donc, sans donner bien sûr aucune consigne de vote, pour que chacun soit sensibilisé à l’importance d’un bulletin déposé dans l’urne.

Source : ESPN