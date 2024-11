Durant la fin du mois d’octobre, les équipes NBA ont dû faire des choix concernant leurs joueurs sous contrat rookie, décidant – oui ou non – d’activer leur team option sur les années 3 et 4. Résultat : certains jeunots vont bientôt devenir agents libres, comme MarJon Beauchamp (Bucks) et Jalen Hood-Schifino (Lakers).

Si pour certains jeunes talents, comme nos Français Bilal Coulibaly et Victor Wembanyama, les franchises n’ont pas eu à réfléchir longtemps avant d’activer leur team option pour les prolonger, d’autres joueurs n’ont pas eu la même chance et seront prochainement libres de tout contrat. Parmi eux :

The Milwaukee Bucks are declining F MarJon Beauchamp’s fourth-year rookie option worth $4.8 million in 2025-26, sources tell ESPN. Beauchamp, the No. 24 pick in 2022 NBA Draft, will be an unrestricted free agent next summer. pic.twitter.com/orf27PdSyE

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 31, 2024

Cela ne veut pas forcément dire que tous ces joueurs changeront d’équipe l’été prochain, les Grizzlies ayant par exemple déclaré qu’ils restaient intéressés pour conserver Jake LaRavia. Mais à l’ère des aprons, où les équipes doivent plus que jamais faire attention à ce qu’elles dépensent, les franchises concernées n’ont pas voulu s’engager et ont préféré gagner en flexibilité. Aucun des joueurs cités n’a suffisamment convaincu son équipe pour aller jusqu’au bout de son contrat rookie.

