L’équipe de France féminine affrontre Israël, ce soir à 21h10 !

C’est l’heure de la rentrée pour les sélections internationales ! Après l’argent des Jeux Olympiques, le groupe de Jean-Aimé Toupane repart à l’aventure dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2025. Au menu : Israël, sélection bien moins forte sur le papier mais dont il faut se méfier. Rendez-vous à 21h10, en direct et en clair sur la Chaîne l’Équipe.

Soir de première pour Valériane Ayayi, pourtant cadre du groupe tricolore depuis de nombreuses années, qui sera capitaine de l’équipe de France féminine face à Israël, au Palais des Sports de Caen. Une affiche de reprise que les Bleues doivent aborder avec sérieux, puisque si les Israéliennes sont bien moins fortes que notre sélection, elles ont besoin d’une victoire pour ne pas se mettre en difficulté au classement du groupe E des qualificatifs pour l’EuroBasket 2025.

Ces sourires nous avaient manqués depuis cet été 😍 #PassionnémentBleu pic.twitter.com/SqED6YsB3H

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) November 6, 2024

Concernant la France, l’enjeu est important : retrouver des automatismes après un début de saison parfois conséquent en termes de matchs (notamment pour les joueuses combinant championnat et EuroLeague, c’est à dire une majorité). Mention spéciale à Gabby Williams qui revient elle de WNBA, les vacances on verra plus tard de toute façon. Tout ça pour dire qu’un succès assurerait d’être dans le haut de tableau quoi qu’il advienne par la suite.

Touchée samedi dernier avec son club, Dominique Malonga est préservée et ne jouera pas demain face à Israël. Elle reste avec les Bleues, suivie par le staff médical, afin de pouvoir évoluer dimanche face à la Lettonie 💪#PassionnémentBleu | #EuroBasketWomen pic.twitter.com/DR3EtF41cq

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) November 6, 2024

Devant son public, en terre normande (terre de basket), les tricolores auront à coeur d’ambiancer la partie. Le groupe convoqué par Jean-Aimé Toupane est disponible ici. Seul point à noter : Dominique Malonga, blessée, ne sera pas en tenue mais bien sur le banc pour encourager ses collègues. Rendez-vous à 21h10 !