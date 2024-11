Revoir une image de J.R. Smith, notre oracle, est toujours émouvant. Surtout lorsqu’il s’associe aux Cleveland Cavaliers, équipe qui lui a permis de remporter un titre NBA. L’arrière est l’égérie d’une nouvelle collection limitée réalisée par la marque Malbon Golf, en collaboration avec la franchise de l’Ohio.

Lorsqu’on lance une collection de vêtements, quel modèle les marques rêvent d’avoir en égérie ? Leonardo DiCaprio ? Margot Robbie ? Emma Watson ? LeBron James ? Non, aucun d’entre eux ! La bonne réponse, c’est J.R. Smith.

Malbon Golf a eu cet honneur. La marque d’habitude spécialisée, comme son nom l’indique, dans la planche à voile (non) a lancé une collection limitée avec les Cleveland Cavaliers et a demandé à un des joueurs de l’équipe de 2016 de la représenter. Et ils n’ont pas choisi n’importe qui…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par malbongolf (@malbongolf)

Le rapprochement entre J.R. Smith et la marque de la petite balle blanche est facile à faire. Lorsque l’ancien meilleur joueur de NBA (selon les critères très objectifs de TrashTalk) a recommencé un cursus à l’université de North Carolina A&T après sa retraite des parquets, c’était pour rejoindre l’équipe de golf des Aggies et le circuit NCAA.

Le GOAT est un passionné et nul doute qu’il a accepté de faire cette promotion commerciale contre un sac ou des chaussures pour aller fouler le green.

Quoi qu’il en soit, la collection est variée et les fans des Cavaliers devraient y trouver leur plaisir !

Source texte : Malbon Golf