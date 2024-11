Quand Anthony Davis va bien, les Lakers vont bien. Si cet adage commence à dater, il est pourtant toujours autant d’actualité. Pour preuve, alors que le Brow n’était pas en tenue cette nuit, les Lakers se sont inclinés face aux Grizzlies (131-114) malgré un LeBron James des grands soirs, auteur de 39 points.

Même à 39 balais, LeBron James reste capable de gros cartons. Contre les Grizzlies cette nuit, le King a prouvé qu’il en avait encore dans les cannes, et surtout entre les mains. Malgré des Oursons déchaînés, LBJ a permis aux Lakers de rester en vie un bon bout de temps. Très adroit de loin, le numéro 23 termine la rencontre avec une ligne de stats monstrueuse : 39 points à 6/11 du parking, 7 rebonds et 6 passes décisives.

LEBRON JAMES TONIGHT:

32 POINTS

14 REBOUNDS

10 ASSISTS

54% FG

(via @realapp_) pic.twitter.com/NbA0wPKmmq

— Hoop Central (@TheHoopCentral) October 27, 2024

Tiens d’ailleurs, pour l’anecdote, LeBron devient au passage le plus jeune (19 ans) et le plus vieux (39 ans) joueur à inscrire 35 points avec plus de cinq paniers à 3-points inscrits dans un match. Impressionnant, mais insuffisant toutefois pour permettre à la franchise californienne de l’emporter.

Si les Lakers se sont inclinés, c’est surtout parce que cette nuit, les Grizzlies étaient intenables. La première mi-temps aura été (un peu) serrée, la deuxième est ce qu’on appelle une formalité. Dans le troisième quart-temps, Memphis déroule et convertit huit de ses dix tentatives de loin. Sur le match, les Oursons ont fait preuve d’une adresse à toute épreuve : 17/34 depuis le parking sur l’ensemble de la rencontre. D’ailleurs, difficile de ressortir un joueur côté Grizzlies, tant c’est tout le collectif qui a brillé. Ja Morant et Jaren Jackson Jr. ont répondu présents, le rookie Jaylen Wells continue de tout casser, tandis que les soldats comme Jay Huff, Scotty Pippen ou encore Santi Aldama ont fait le boulot, et plus que bien.

Ja Morant was injured on this lob attempt.

Somehow there was no foul called. Ridiculous.

pic.twitter.com/Q6MZ9jpcJo

— GrizzMuse (@GrizzlyMuse) November 7, 2024

Avec cette victoire, Memphis retrouve un bilan positif (5-4), tandis que celui des Lakers bascule à l’équilibre (4-4). Seule ombre au tableau pour la franchise du Tennessee, la blessure de Ja Morant après une tentative de alley-oop, qui est rentré aux vestiaires dans le troisième quart-temps.