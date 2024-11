Les Cavaliers, seule équipe encore invaincue en NBA (9-0) !

Le petit jeu qui consistait à deviner qui du Thunder ou des Cavs serait la première équipe à perdre cette saison est terminé. OKC a perdu, Cleveland a gagné, et les Cavs sont donc officiellement la seule franchise invaincue depuis le début de saison !

Neuf matchs, neuf victoires. Des leaders qui se succèdent, tantôt Donovan Mitchell, tantôt Darius Garland, tantôt Evan Mobley. Un ailier titulaire qui manque encore à l’appel (Max Strus), ça veut dire qu’il y a encore un peu de marge, des fins de matchs qui tournent à leur avantage… bref, tout roule pour les Cavs en ce début de saison ! Cette nuit chaque membre du cinq a apporté son écot, Caris LeVert s’est montré en sortie de banc, et les intérieurs ont tant bien que mal réussi à freiner la bête Zion Williamson pour infliger à NOLA sa sixième défaite en sept matchs. Du bon travail comme dirait l’autre, même si on ne sait toujours pas qui est ce fameux “autre”.

La suite ? Un énorme choc vendredi soir face aux Warriors, qui sortent d’une masterclass absolue face aux Celtics. Le test parfait, sans vraiment de pression car ce début de saison est quoiqu’il arrive déjà réussi.

On était assez perplexe avec ces Cavs, pas vraiment renforcés et pas forcément parmi les franchises les plus hypantes de l’automne. Déso messieurs, vous nous avez fait mentir, l’avenir est ce qu’il est mais vous resterez, quoiqu’il advienne désormais, la belle histoire du début de saison 2024-25 !

Plus qu’une seule équipe invaincue en NBA : les Cavaliers (9-0 !)

Meilleur début de saison de l’histoire de la franchise, rendez-vous face aux Warriors vendredi soir pour passer à 10 ? pic.twitter.com/xWoIduRlCv

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 7, 2024