Une affiche particulièrement attendue, entre les deux finalistes de la saison 2021-22. Les Warriors à Boston, pour enchaîner un cinquième succès de suite. Résultat ? Reçu 5/5, après 48 minutes marquées par une défense particulièrement robuste. Privés de Jaylen Brown, les Celtics ont trouvé la parade trop tard dans la rencontre.

Par ici les statistiques !

Il a fallu que Derrick White fasse pleuvoir les 3-points très tôt dans le match pour faire rentrer les hommes de Steve Kerr dans leur soirée. Coach pas content, temps mort demandé après quelques minutes pour mobiliser le groupe et passer une soufflante. Message compris, les Warriors reviennent immédiatement dans la partie avec des intentions nouvelles.

Début de match à Boston.

Derrick White : 12 (3/3 du parking)

Warriors : 5

Le HEAT CHECK de zinzin 🔥🔥🔥🔥

pic.twitter.com/xWVTiERpbT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 7, 2024

Jayson Tatum est doublé, Stephen Curry comme chien de garde avec Andrew Wiggins toujours dans le coin pour aider sur les drives et apporter une réponse physique plus adaptée à la star de Boston. La tactique marche à merveille, les Celtics bafouent leur jeu et en l’absence de Jaylen Brown, n’arrivent pas à apporter suffisamment de vitesse pour créer du déséquilibre. À la mi-temps, les 14 points inscrits en 5 minutes sont transformés en tout juste 40, trop peu face à des Warriors qui jouent eux avec la maîtrise du rythme et de multiples sources dans l’apport des points.

Serait-ce un succès marquant qui se profile pour Golden State au bout du temps réglementaire ? Pas si vite. Au sortir du vestiaire, les Celtics montrent qu’ils n’ont pas dominé la ligue l’an passé par hasard. Le jeu s’accélère et Jayson Tatum en profite pour enfin rentrer dans son match. 17 points dans le seul 3e quart-temps, et un écart qui fond comme neige au soleil alors qu’approche le money time.

Derrick White et Neemias Queta pensent donner un avantage presque décisif à Boston à l’entame du dernier quart, mais il ne faut pas oublier une chose : ce n’est pas aux Warriors qu’on apprend les ficelles du métier. Solidaires, costauds sous le cercle, c’est de la peinture que vient la lumière : d’abord via Andrew Wiggins pour revenir à égalité, puis par Kevon Looney, qui récupère un rebond offensif capital pour prendre 4 points d’avance dans la dernière minute. Tatum ne parvient pas à répondre sur la possession suivante. Et pour achever définitivement tout espoir, la bonne vieille recette maison des Californiens : une bombinette assassine à 3-points, signée de la main de Buddy Hield.

BUDDY HIELD

CLUTCH!!!!

📺 @NBCSAuthentic pic.twitter.com/CvQGhKrie0

— Golden State Warriors (@warriors) November 7, 2024

Les Warriors s’imposent 112-118, et enchaînent un cinquième succès de suite, psychologiquement marquant car acquis chez les champions en titre. L’absence de Jaylen Brown est bien préjudiciable notamment pour des questions de rythme. Il faudra faire à nouveau fort pour préserver cette série, puisque c’est chez les Cavaliers, toujours invaincus, que Golden State jouera dans la nuit de vendredi à samedi. Pour les Celtics, rendez-vous au même endroit, également vendredi soir, face aux Nets. Pour se remettre immédiatement sur les bons rails.

Heck of a game in Boston! pic.twitter.com/3t5wzBf4SP

— Golden State Warriors (@warriors) November 7, 2024