Cette nuit avait lieu le troisième acte du derby texan entre les Rockets et les Spurs. Un match qui n’en a finalement pas vraiment été un, tant les Fusées ont surclassé les partenaires de Victor Wembanyama. Avec cette victoire facile, Houston s’adjuge la deuxième victoire de sa saison contre San Antonio.

Soyons francs, ce Rockets – Spurs aura quand même été plus proche de la purge que du banger de l’année. La faute, sans-doute, à une équipe de Houston bien meilleure que son homologue texane. Il faut dire que la première mi-temps a tout de suite donné le ton. À la pause, les hommes de Ime Udoka mènent déjà de… vingt-cinq points (63-38). En face, San Antonio n’y arrive pas offensivement. Victor Wembanyama, alors meilleur marqueur de son équipe, ne plafonne qu’à 6 petits points.

Man’s good! Spurs are playing, let’s go! Still **** Houston… pic.twitter.com/viWJnXXgZd

— Jeremy Sochan (@JeremySochan) November 7, 2024

Wemby justement, parlons-en. Les soirées se suivent et se ressemblent pour l’Alien, qui continue à artiller de loin sans pour autant trouver la cible. Cette nuit encore, Victor a tenté six tirs (non) primés et n’a fait mouche qu’à une seule reprise. Défensivement, par contre, l’intérieur français est toujours aussi solide. Pour preuve ? Ce superbe contre sur la tronche de Jalen Green, qui a pourtant essayé de lui grimper dessus. Désolé Jalen, mais Wemby a dit non. Au final, Vic’ termine la rencontre avec 15 points à 6/14 au tir, 6 rebonds et 3 contres.

WEMBY ⛔️

pic.twitter.com/P1HCmxW2sl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 7, 2024

Au retour des vestiaires, la dynamique reste la même. Les Rockets ont le match en main et ne sont pas décidés à le lâcher. Tout le monde met du sien, Fred VanVleet fait la leçon aux gamins de San Antonio – 21 points à 10/11 au tir, 7 rebonds et 10 passes au final – et les Fusées déroulent. Finalement, Houston s’impose très largement, 127 à 100, et écrase ses voisins texans. Seul point positif de cette volée, les huit minutes accordées à Sidy Cissoko, durant lesquels notre Français a pu poser 5 points, 2 passes et 2 rebonds. Allez, next, avec un chapeau de cow-boy.