Incroyable performance cette nuit du Français Zaccharie Risacher, sa plus belle en carrière, celle qui lancera peut-être véritablement sa saison. STATS face aux Knicks de New York, après notamment une première mi-temps au paradis. Les émotions à la Française !

Il fallait bien que ça arrive.

Il avait montré quelques bribes de son talent, de ses capacités à ce niveau.

Mais cette fois-ci vous savez.

Zaccharie Risacher tient son premier classique. Un match énormissime, face aux Knicks, le genre de match dont on se souviendra très longtemps. L’époque à laquelle Zaccharie performait face au Mans ou au Portel parait déjà loin, désormais le “petit” plante des gros shoots sur la tête de Mikal Bridges, sort vainqueur d’un duel avec Josh Hart et met des contres à deux mains sur Karl-Anthony Towns. Téma le glow-up, c’est rien c’est français.

Cette nuit Zacch a commencé son match comme souvent, avec un tir ouvert pour se mettre en confiance. Mais à la différence des autres soirs, il a enchainé ensuite, encore et encore, jusqu’à atteindre la mi-temps avec un total irréel de 22 points. Irréel pour un gamin de 19 ans on s’entend, mais préparez-vous il y en aura d’autres.

ZACCHARIE RISACHER À LA MI-TEMPS :

22 POINTS (8/11 AU TIR, 5/7 DU PARKING)

3 REBONDS

2 PASSES

2 INTERCEPTIONS

1 CONTRE

IL EST LÀ, SON MEILLEUR MATCH EN CARRIÈRE ! QUELLE MI-TEMPS ÉNORME 🇫🇷🔥

Un peu moins en vue statistiquement en deuxième mi-temps mais toujours très présent dans le jeu, Zaccharie Risacher finira son match avec des stats à mi-chemin entre LeBron et Wemby, ouais on s’excite, vous allez faire quoi en fait. Puis la victoire, tout de même c’est important, contre une franchise que les Hawks adorent tourmenter depuis quelques années, petit supplément saveur de la soirée. Une victoire rendue possible, également, par le nouveau très gros match de l’autre joyau de la bande (Jalen Johnson), le tout sous la direction d’un Trae Young plus que jamais souriant et taquin avec ses victimes préférées.

33 points à 11/18 au tir dont 6/10 du parking, 5/9 aux lancers, 7 rebonds, 3 passes, 2 steals et 2 contres en 37 minutes

Records en carrière aux points, aux rebonds, aux passes, aux contres, aux interceptions, aux tirs tentés, aux tirs marqués, aux 3-points tentés, aux 3-points marqués, aux lancers tentés, aux lancers marqués, aux minutes jouées. On arrête là uniquement puisqu’il n’y a plus de statistiques disponibles, on vous envoie les highlights juste ci-dessous, et nous on part faire le tour, tout nu, du rond-point de Malafretaz. Cherchez pas, le GPS ne connait pas, contrairement à Zacch qui, lui, connait très bien la route du trophée de Rookie de l’année.

ZACCHARIE RISACHER VS. KNICKS :

33 POINTS (RECORD EN CARRIÈRE)

7 REBONDS

3 PASSES

3 INTERCEPTIONS

2 CONTRES

11/18 AU TIR, 6/10 À 3-POINTS

ÉNORME MATCH DU 1ST PICK FRANÇAIS, LE MEILLEUR DE SA CARRIÈRE.

T’ES IMMENSE ZACCHARIE, IMMENSE ! 🤩🇫🇷

“J’espère que les fans de New York ont vite trouvé la sortie”

😭😭😭

No. 1 overall pick Zaccharie Risacher had it ROLLING in the @ATLHawks win!

🔥 31 PTS (career high)

🔥 7 REB

🔥 6 3PM

🔥 3 STL

🔥 11-18 FGM

A career day for a career just underway 🌟 pic.twitter.com/ELpdYAnIbK

