C’était un match qu’on regardait d’un œil, principalement pour suivre la “perf ” de Tidjane Salaün (et Moussa Diabaté). Un match qui ne nous a pas transporté c’est le moins qu’on puisse dire si on veut rester poli, mais qui est devenu complètement fou… lors de son ultime dixième de seconde !

Brandon Miller aurait bien pu prendre la défaite des Hornets pour sa pomme, lui qui avait chié la possession précédente et quasiment offert la victoire aux Pistons.

Mais comme souvent dans ce genre de match de “fin de classement”, de “merdicos” comme on les appelle, la fin fut… originale.

Un shoot raté de Grant Williams, un peu un pléonasme depuis son départ de Boston après trois bons mois de basket dans sa vie, et donc ce héros de Brandon Miller qui surgit au rebond offensif, puisque JB Bickerstaff n’a apparemment pas appris le mot box-out à ses jeunes joueurs.

Que dire de ce match sinon ce game winner ? Non, vraiment, rien, vous ne nous y prendrez pas. Un exploit d’avoir parlé de cette équipe des Hornets, de Tre Mann qui porte des bermudas et de Miles Bridges qui ne devrait pas être là, de ce LaMelo Ball terriblement excitant mais qui ne connait même pas l’existence du n°6 de la dernière Draft. On vous laisse donc avec le game winner de la nuit, c’est déjà ça.

BRANDON MILLER FOR THE WIN !

Après avoir perdu la balle sur la possession précédente et donné une cartouche décisive aux Pistons… c’est FORT ! pic.twitter.com/K7zZ6PpQJq https://t.co/vdb2FmdwfA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 7, 2024