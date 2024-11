Noa Essengue cartonne encore en EuroCup (21 points) avec Ulm

Quelques semaines après la maxi taule reçue face à Gran Canaria, l’équipe d’Ulm devait se rattraper hier soir contre Buducnost en EuroCup. Mission ratée, puisque les Allemands se sont encore inclinés, 105 à 100 après prolongation. Ok, mais on s’en fout nous direz-vous, et vous n’auriez pas totalement tort. À ce détail près que le prospect français Noa Essengue a joué, et a une nouvelle fois été très bon.

Eh oui, même face à la sombre équipe de Buducnost – dans laquelle on retrouve quand même Yogi Ferrell et Udoka Azubuike – TrashTalk continue de surveiller Noa Essengue. Hier soir, l’ailier et son équipe du Ratiopharm Ulm étaient de sortis en EuroCup, quelques semaines après s’être fait poutrer par les joueurs de Gran Canaria. L’occasion de voir jouer le prospect français, sur qui de plus en plus d’yeux commencent à être rivés. Et une fois de plus Noa Essengue n’a pas déçu.

French prospect Noa Essengue today for Ratiopharm Ulm in the OT loss to Buducnost in the EuroCup

21 points

3 boards

2 assists

2 steals

6-10 FG

1-2 3P

8-8 FT

Awesome outing by the 6’10 17 year old, who has been very impressive this year for the German club. pic.twitter.com/nkKwxkEN0D

— nbadraftpoint (@draftpoint2024) November 6, 2024

Cantonné à un rôle de sixième homme, comme il en a l’habitude en EuroCup, le frenchie a tout cassé. En 19 minutes passées sur le parquet, Noa a envoyé 21 points à 6/10 au tir – dont un joli 8-8 aux lancers – 3 rebonds et 2 interceptions. Insuffisant pour permettre à son équipe de l’emporter, mais assez impressionnant pour un jeunot de 17 ans.

Pour ceux qui ne le connaitraient pas encore, le prochain rassemblement de l’Équipe de France devrait être une belle occasion de découvrir ce bout de talent. Pour rappel, Noa Essengue vient d’être appelé avec les Bleus pour la première fois de sa carrière. Un bon moyen de progresser, en attendant, peut-être, son arrivée en NBA l’année prochaine. Et vous, vous faisiez quoi à 17 ans ?