“L’équipe de France de basketball (selon TrashTalk)” est disponible en librairie !

Un mois après l’annonce officielle de sa sortie, notre troisième livre, L’équipe de France de basketball (selon TrashTalk) : la grande histoire, vient de paraître officiellement dans toutes les librairies. 256 pages dédiées àa la sélection tricolore, des ses plus beaux exploits à ses plus grandes peines, de ses légendes à ses meilleurs ennemis. Foncez, c’est garanti qualité TrashTalk !

L’équipe de France de basketball.

Une troupe qui nous a fait vibrer. Pendant les Jeux Olympiques de Paris, mais aussi pas mal de fois depuis de nombreuses années (décennies même). Un groupe qui nous a aussi fait pleurer, de peine, de tristesse, au détour d’un tir venu (souvent) d’au-delà les Pyrénées.

Des hommes, des femmes qui nous ont énervé, des choix parfois bizarres, des joueurs et joueuses à ceux des sélectionneurs(euses), parce qu’on a tous un peu de coaching et de stratégie en chacun de nous.

L’équipe de France de basketball, c’est une expérience intense. De ses années d’éveil, durant l’entre-deux-guerres, à ses premiers succès flamboyants au détour des années 50. De ses périodes de disette à son âge d’or, qu’elle se représente à 5, en fauteuil roulant, à 3 dans une ambiance musicale et festive. L’EDF reste un must.

Une liste, de joueurs et joueuses ayant porté avec fierté la tunique bleue. De ceux qui l’ont revêtue le temps d’un soir à ceux qui l’ont gravée dans leur peau. De ceux dont le destin ne les a fait que se rencontrer de manière éphémère à ceux qui l’ont influencé durablement. Autant d’histoires que nous devions vous raconter à la sauce TrashTalk.

L’équipe de France de basketball (selon TrashTalk) : la grande histoire. Un ouvrage qui retrace l’équipe de France de basketball, ses anecdotes parfois les plus farfelues mais qui font toute sa beauté. Ses moments de doute, qui forgent son vécu. Il fallait que l’on écrive dessus.

Pendant notre temps libre, entre deux sandwichs à midi, à la mi-temps d’un Nets – Hornets. Chaque instant disponible pour se plonger dans une histoire immensément riche et vous la retranscrire à notre sauce. Pour vous parler de Jacques Flouret, d’André Buffière, de Yannick Souvré, de Tony Parker, d’Alexia Chartereau, de Victor Wembanyama et de Janelle Salaün. De toutes les époques, de leurs acteurs et actrices qui ont œuvré dans le même but : rendre fier le pays, rendre ce que l’on a reçu. Pour le partager, avec tous.

Vous le savez également depuis quelques années maintenant, nous aimons marquer le coup, et l’histoire également.

Ce livre ? C’est appuyer sur pause dans le grand récit du basketball en France, et offrir un objet qui traversera les années et décennies à venir.

C’est un grimoire, qui se transmettra de père en fils, de mère en fille, de grands parents aux cousins en passant par les neveux et les nièces.

C’est un incontournable, pour toute personne souhaitant comprendre et connaître l’équipe de France.

C’est un peu, en soit, le passeport de chaque Française et Français, qui aime sa sélection nationale.