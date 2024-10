Hier soir l’équipe de Ulm a pris une giga branlée en EuroCup (78-125) à Gran Canaria, équipe entre autres d’Andrew Albicy, Pierre Pelos ou encore Mike Tobey. La raison de notre intérêt pour cette rencontre ? Le jeune prospect français Noa Essengue y a brillé, encore une fois, et on risque d’écrire cette phrase plus d’une fois cette saison.

On vous avait dit qu’on allait le surveiller.

On s’est fait avoir sur ce match, mais on va quand même le surveiller.

On s’est fait avoir car, malgré une bonne entrée du Français au premier quart-temps (5 points et une belle activité), on aura davantage noté les noms rigolos de Justinian Jessup et Nicolas Bretzel, le quasi homonyme du rédacteur en chef de TrashTalk. Avec deux points de plus au deuxième quart Noa est dans les temps de passage mais le combo branlée (68-37 à la mi-temps !) et première soirée de NBA qui se rapproche nous exhorte alors à aller faire une sieste. Très bonne idée pour notre horloge interne, même si au final Noa Essengue lâchera une bête de ligne de stats, malgré une nouvelle grosse défaite de son équipe, la deuxième après un début de compétition pourtant parfait (trois victoires lors des trois premiers matchs).

20 points à 7/10 au tir dont 2/3 du parking, 4/6 aux lancers, 4 rebonds, 1 passe, 1 steal et 2 contres en 30 minutes

Avec 13,8 points par match, Noa Essengue est le quatrième meilleur marqueur de son équipe en EuroCup, plutôt pas mal quand on sait qu’à 17 ans la logique voudrait plutôt qu’il enchaine les sessions 2K entre deux vodka-pomme avec ses potes.

Noa Essengue scored 20 points in the 5th Round of the EuroCup. 🌟

French forward averaged 13.8 points, 5.4 rebounds and 1.2 blocks in the competition. 🙌

📊 Noa Essengue against Gran Canaria:

30 MIN, 20 PTS, 5/7 2FG, 2/3 3FG, 4/6 FT, 4 REB, 1 AST, 1 STL, 2 BLK, 24 EFF. pic.twitter.com/vFq73syGRA

Après un aller-retour remarqué aux États-Unis et une première convocation en Équipe de France, Noa continue en tout cas son petit bonhomme de chemin.