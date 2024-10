Indéboulonnable depuis son arrivée dans la Ligue en 2003, LeBron James a lancé cette nuit sa 22e saison en NBA et pourtant, malgré les années qui passent, le King n’a pas pris une ride.

La saison a commencé cette nuit et LeBron James a égalé un record (la phrase est limite un pléonasme) : celui du nombre de saisons jouées. Avec 22 exercices à son actif, le King rejoint Vince Carter.

Une ligne de plus à mettre sur un CV plus que fourni, et un record qui devrait sauter dès la saison 2025-26 parce que le Chosen One ne compte pas s’arrêter tout de suite.

Year 22. 👑

Tonight, LeBron James will join Vince Carter as the only players in NBA history to play in 22 seasons.

Don't miss MIN/LAL at 10pm/et on TNT. #KiaTipOff24 https://t.co/BQcVCy4La9 pic.twitter.com/naRhBs0HHx

— NBA (@NBA) October 22, 2024

Pour entamer sa nouvelle année à terroriser tous les arceaux de la Ligue, Bronbron n’a pas forcément brillé lors de la rencontre face à Minnesota (16 points, 5 rebonds et 4 passes), mais l’essentiel était bien ailleurs. Le King a pu jouer pour la première fois avec King Junior – Bronny James – dans un match officiel et les Lakers ont enfin remporté leur premier opening night depuis 2016.

Historique : le moment où LeBron et Bronny James sont entrés ensemble sur un parquet NBA ! 🥹❤️ pic.twitter.com/4dwKZ27j3v

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 23, 2024

Une soirée classique au bureau pour LeBron James.

Saison 22 pour le King où, si tout se passe bien, il peut devenir le deuxième joueur de l’histoire avec le plus de minutes et de matchs joués au compteur. Si, pour couronner le tout, il fait une belle saison avec les Lakers, ce sera une année bien remplie pour la légende venue de l’Ohio.

À bientôt 40 ans, le King en a encore sous le capot et va continuer de montrer soir après soir que s’il est bien l’ancien de la Ligue, c’est toujours un des meilleurs joueurs de la planète.

__________

Source texte : NBA.com