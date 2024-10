Chaque saison, des records sont battus. Chaque saison, de nouveaux milestones sont atteints. Et la campagne NBA 2024-25 n’échappera pas à la règle. Voici les principaux records qui risquent de tomber cette saison dans la Grande Ligue.

LeBron James qui franchit la barre des 15 000 tirs… ratés

1) Kobe Bryant avec 14 481 tirs ratés

2) LeBron James avec 14 476 tirs ratés

Même s’il a franchi la barre des 40 000 points en carrière, LeBron James n’est toujours pas avare de records.

Le panier qui donne les 40 000 points en carrière pour LeBron : pic.twitter.com/mzLOksyhWo

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 3, 2024

On commence par le record le plus WTF de cette liste et certainement pas le plus représentatif de la carrière du King, mais à l’image des économies, il n’y en a pas de petits. Le King pourrait donc devenir le premier joueur de l’Histoire de la NBA à rater 15 000 tirs au cours de sa carrière. Pour atteindre ce palier, il devra en manquer 6,4 par match en moyenne lors de la saison régulière à venir. Une performance parfaitement dans les cordes du King, mais on n’est pas vraiment pas certain de voir une compil’ des 15 000 tirs ratés par LeBron être publiée le soir où ce record (all-time, s’il vous plaît, on respecte) va être battu.

This is what 40,000 points looks like. Congrats, LeBron. pic.twitter.com/yx8xvbmtnE

— Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry) March 3, 2024

LeBron James en quête de Kareem Abdul-Jabbar

Sur un ton plus sérieux, mais toujours autour de LeBron James, le Laker part à la poursuite de l’un de ses prédécesseurs à savoir Kareem Abdul-Jabbar. Pour commencer, le champion 2020 peut devenir le joueur avec le plus de minutes au compteur.

1) Kareem Abdul-Jabbar avec 57 446 minutes en carrière

2) LeBron James avec 56 598

Pour vous éviter des nœuds au cerveau, il faudrait que le King joue 10 minutes par match pendant les 82 matchs de la régulière pour dépasser KAJ et aux dernières nouvelles, JJ Redick n’a pas prévu de faire cirer le banc au quadruple champion NBA.

LeBron peut également dépasser Kareem et se rapprocher du record du nombre de matchs joués en carrière. Pour l’instant, il n’est que sixième – le petit joueur – avec 1 492 rencontres disputées. S’il joue 69 matchs cette saison, LeBron sera deuxième juste derrière Robert Parish et ses 1 611 matchs en carrière.

Stephen Curry qui franchit la barre des 4 000 tirs 3-points en carrière

Ici, ce n’est pas vraiment un record tant le Chef est seul dans son domaine, mais plus un palier symbolisant une nouvelle fois la domination sans partage de Steph’ lorsqu’il faut tirer de loin. Après avoir dépassé Ray Allen en décembre 2021 pour devenir le joueur avec le plus de tirs à 3-points en carrière, Steph’ peut devenir le premier joueur à inscrire 4 000 shoots derrière l’arc. Il ne lui en manque que 253 soit une moyenne de 3 par matchs cette saison.

En parlant de Ray Allen, il pourrait glisser à la troisième place des recordmen du tir à 3-points parce que James Harden arrive fort.

1) Stephen Curry : 3 747 tirs 3-points en carrière

2) Ray Allen : 2 973

3) James Harden : 2 940

Avec seulement 34 bombinettes depuis le parking flambant neuf de l’Intuit Dome, le barbu dépasserait la légende NBA et dans une équipe amputée de Kawhi Leonard pour une durée indéterminée, le uno pourrait faire ça assez rapidement.

Kevin Durant atteint la barre des 30 000 points en carrière

Après avoir atteint le top 10 des meilleurs scoreurs de l’Histoire, Kevin Durant pourrait passer la barre des 30 000 points en carrière. Il ne lui manque que 176. Vu la facilité pour KD de mettre le ballon dans le cercle, ce palier pourrait être franchi assez rapidement.

Now 10th on the all-time scoring list: Kevin Durant 🔥 pic.twitter.com/ykEk7JUObn

— NBA (@NBA) December 2, 2023

Concernant le classement des meilleurs marqueurs all-time, le Slim Reaper pourrait dépasser Wilt Chamberlain et prendre la 7ème position.

6) Dirk Nowitzki : 31 560

7) Wilt Chamberlain : 31 419

8) Kevin Durant : 29 824

Avec une saison à 20 points de moyenne, c’est le record de Wilt qui saute. Si KD se chauffe un peu et qu’il tourne à 32 points par match, il dépasserait même Dirk Nowitzki, mais là ça semble quand même être un poil élevé … sait-on jamais.

Russell Westbrook rejoint le club de 25 000 points et 10 000 passes décisives

En parlant de why not, parlons de Mr Why Not à savoir Russell Westbrook. Fraîchement débarqué sur les hauteurs de Denver, Russ West va devoir réaliser une très grosse saison à la passe parce que s’il en réalise 532 (soit 6,5 passes de moyenne, un beau total, difficile à atteindre, mais dans la vie il faut se fixer des objectifs ambitieux), il franchira le seuil des 10 000 passes en carrière. Le Brodie rejoindra ainsi le club des joueurs ayant réalisé 25 000 points et 10 000 passes, un club composé uniquement de … LeBron James. Si vous réalisez une performance que seul LeBron a fait avant vous, ça compte comme un record, non ?

Rudy Gobert remporte son 5ème Défenseur de l’Année

Cocorico !!!! Avec 4 titres de Défenseur de l’Année en poche, Rudy Gobert détient déjà le record all-time, mais c’est un record qu’il partage avec Ben Wallace et Dikembe Mutombo. Si Gobzilla remporte un cinquième sacre, il deviendra le seul recordman dans le domaine. Une performance difficile à réaliser parce que la concurrence est rude avec en tête de file, Victor Wembanyama.

Erik Spoelstra rejoint le top 3 des coachs avec la plus grande longévité au sein d’une franchise

Il n’a jamais été coach de l’année (et c’est une honte), mais Erik Spoelstra a une longévité à toute épreuve. Le 23 octobre marquera le début de la 17ème saison de Spo’ sur le banc du Heat, lui qui est arrivé en 2008. Le coach de Miami dépassera alors le légendaire coach des Celtics, Red Auerbach, pour rejoindre le top 3 des entraîneurs avec le plus de saisons NBA sur un même banc. Devant lui, on retrouve Jerry Sloan et ses 23 saisons sur le banc du Jazz et enfin Gregg Popovich avec un joli total de 29 saisons à la tête des Spurs.

Rendez-vous l’an prochain pour voir Pop’ passer la barre de la trentaine ?

Zach Lavine devient le meilleur tireur à 3-points de l’Histoire des Bulls

1) Kirk Hinrich : 1 049

2) Zach Lavine : 995

On en avait déjà parlé la saison dernière, mais les blessures en ont décidé autrement et Zach Lavine n’a pas pu dépasser Kirk Hinrich. Il ne manque 54 tirs du parking pour voir le double vainqueur du Slam Dunk Contest dépasser son prédécesseur. Une performance que le numéro 8 devrait logiquement réaliser cette saison. À moins qu’un transfert ne lui coupe l’herbe sous le pied.

Devin Booker devient le meilleur scoreur all-time des Suns

1) Walter Davis : 15 666 points

2) Devin Booker : 14 529

Devin Booker peut écrire davantage son histoire avec les Suns en dépassant le néo-Hall of Famer, Walter Davis, et en devenant le meilleur marqueur all-time de Phoenix. Il ne manque que 1 138 à l’arrière des Cactus pour prendre le lead dans cette catégorie statistique. Une performance que Book pourrait avoir plié avant la fin du mois de mars.

Source texte : NBA.com