Trey Murphy III prolonge aux Pelicans pour 112 millions de dollars sur 4 ans

Magnifique nouvelle pour les New Orleans Pelicans. Trey Murphy III, ailier de grand talent, qui n’a pas pu encore dévoiler tout son potentiel, prolonge l’aventure dans le Bayou. Il signe un contrat de 112 millions de dollars sur 4 ans.

Les blessures régulières ont freiné la progression de Trey Murphy III en NBA, mais lorsqu’il est en rythme, l’ailier a prouvé à de nombreuses reprises être un joueur avec un immense potentiel. Long, hyperactif en défense, attaquant intelligent, capable de rentrer près de 40% de ses tirs à longue distance, il est un rêve pour un grand nombre de coachs NBA.

Pour l’instant, celui qui a le privilège d’en profiter, c’est Willie Green. L’entraîneur des New Orleans Pelicans va pouvoir construire la suite de son projet avec l’ailier dans sa rotation. Selon Shams Charania, Murphy III a prolongé en Louisiane pour quatre ans et 112 millions de dollars.

New Orleans Pelicans guard Trey Murphy III has agreed on a four-year, $112 million rookie contract extension with the franchise, sources tell ESPN. pic.twitter.com/XgRPSFIhP4

Alors que la présence à long terme de Brandon Ingram est tout sauf certaine à New Orleans, savoir que son remplaçant potentiel est déjà présent dans le roster est un soulagement pour toute la franchise.

En 2023-24, Trey Murphy III n’a commencé sa saison qu’en décembre et a pris du temps avant de trouver son rythme. Mais à partir du 25 février, il a montré une constance remarquable, ne passant plus qu’à une reprise en dessous de la barre des 10 points jusqu’à la fin de la régulière. Au global, en 29 minutes de moyenne sur les parquets, il a compilé près de 15 points et 5 rebonds.

Dans les ailes des Pelicans, Trey Murphy III et Herb Jones pourraient bien s’imposer comme le futur de la franchise et gêner de nombreux adversaires pendant de longues années.

Source texte : Shams Charania