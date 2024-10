Avis de la rédaction : quelle sera la Finale NBA 2025 ?

A l’orée de cette nouvelle saison NBA, la rédaction s’est pliée au petit jeu habituel des pronostics. Les trophées individuels, les équipes qui vont décevoir, étonner, etc, on se mouille pour pouvoir se taper des barres dans huit mois, en se retournant sur – bien souvent – ces takes désastreuses. Aujourd’hui ? Nos pronos pour la Finale NBA de 2025, rien que ça. Et n’oubliez jamais, vous pouvez tailler, mais on veut votre avis d’abord.

Nicolas M.

Celtics – Thunder : au-dessus de la concurrence l’an passé, les Celtics ont l’effectif, le talent et la continuité pour faire le back-to-back. Malgré la course à l’armement qu’on a pu voir à l’Est durant l’intersaison (Knicks, Sixers), Boston me semble encore un cran au-dessus. Les leaders Jayson Tatum et Jaylen Brown reviendront en plus revanchards après les différents épisodes impliquant Team USA cet été. Dans la Conférence Ouest, j’ai au moins un gros doute pour toutes les franchises… sauf le Oklahoma City Thunder. Certes OKC a un effectif toujours très jeune, mais beaucoup de maturité ressort du groupe de Mark Daigneault, qui a en plus été renforcé par les arrivées des excellents Alex Caruso et Isaiah Hartenstein. Défensivement le Thunder risque d’être injouable, en attaque il y a du talent à tous les étages, et Shai Gilgeous-Alexander semble destiné à un premier titre de MVP de la saison. Celtics – Thunder en Finales NBA, je signe !

Giovanni

Celtics – Suns : c’est presque une vanne d’imaginer Bradley Beal, Bol Bol et Jusuf Nurkic en Finales NBA, mais, pour moi, si Kevin Durant et Devin Booker sont à 100% toute la saison, le duo peut quasiment suffire à prétendre aux Finales. Le Thunder parait beaucoup mieux armé mais doit encore prouver en Playoffs, les Mavs ont des ajustements à faire, et j’ai l’impression que les Suns peuvent se glisser dans la peau d’un Top 4 de l’Ouest. En Playoffs tout est possible et ne sous-estimez pas le KD qui dort, en imaginant – c’est plus facile – un ou deux moves intéressants en cours de saison. Vous y croyez vous ? Moi non plus, mais sur un malentendu…

Alexandre T.

Celtics – Thunder : pas forcément très original puisqu’on parle des deux derniers leaders de conférence mais ça fait aussi sens. Boston est programmé pour repartir en Finales avec un effectif solide et qui se connaît par cœur. OKC, de son côté, aura sans doute plus de boulot à l’Ouest mais grâce à l’expérience acquise aux derniers Playoffs et les ajouts de l’intersaison, je vois le Thunder atteindre son potentiel max pour revenir en Finales, 13 ans après la première de la franchise (depuis le déménagement à OKC).

Nico V

Knicks – Thunder : Oui, je suis fan des Nets et je mets quand même les Knicks en finale. Rien de plus succulent de boire leurs larmes lorsqu’ils auront perdu. Et oui, le FC Procuration à encore de beaux jours devant lui. Plus sérieusement, j’espère une année sans blessures pour les Knicks, un Tom Thibodeau ouvrant un poil son banc pour ne pas crever ses titulaires. Et à l’Ouest, un Thunder portant en lui l’énergie déferlante et infernale de la jeunesse qui n’a peur de rien.

Robin

Magic – Rockets : En vrai ce sera Thunder – Celtics, mais je voulais juste voir si les gens lisaient les paragraphes. La plupart des mes collègues sont d’accord avec moi et vous expliqueront bien mieux les raisons. Du coup, je vais plutôt faire une liste d’unpopular opinion afin de vous énerver et de booster les commentaires et le référencement de l’article (de rien patron) : la fondue savoyarde c’est pas bon, Peaky Blinders je suis pas rentré dedans, la pizza Margherita, pourquoi ? Harry Potter 4 est complètement raté, Billie Eilish met une vitesse monumentale à Taylor Swift, Wimbledon est le pire tournoi du Grand Chelem et le foie gras, c’est immonde. Venez me chercher !

Maxime

Celtics – Suns : Passons vite sur les Celtics puisque l’effectif parle de lui-même, a priori ça devrait retourner dans le dernier carré, voire plus si affinités. Les Suns par contre, pourraient jouer de sales tours à leurs voisins de l’Ouest. Sur le papier, le duo Booker – KD peut enterrer n’importe quelle défense. Reste désormais à trouver un pigeon pour absorber le contrat de Bradley Beal, et combler le départ du Real Deal par des ajustements malins. Ensuite, c’est tout droit jusqu’en Finales. Pour ceux qui douteraient encore de ma théorie, notez bien que je fais partie des rares philanthropes à avoir mis les Mavs en Finales NBA dans mon bracket de la saison dernière. Cette dernière phrase devrait d’ailleurs se suffire à elle-même pour vous convaincre. Comment ça, “non” ?

Thibault

Celtics – Thunder : Est-ce une surprise de voir les Celtics candidats à leur propre succession ? Certainement pas. Boston vs le reste du monde, cela pourrait être un excellent titre d’une télé-réalité sur W9, mais cela va être, avant tout, le thème de cette saison 2024-25. Qui va faire tomber les Celtics ? Le Thunder pourrait apporter un élément de réponse. Avec un SGA MVP, un Jalen Williams qui est monté en puissance et un collectif parfaitement rodé sous la houlette de Mark Daigneault, OKC pourrait sortir de l’Ouest pour espérer faire tomber les C’s. De là à accomplir ce grand projet, il y a encore beaucoup de travail, mais comme on dit : sur un malentendu…

Clément

Celtics – Nuggets : les Celtics sont les favoris à leur propre succession et je ne vois personne en mesure de les inquiéter sur 7 matchs dans la conférence Est, les C’s reviennent au combat avec les mêmes armes et les mêmes certitudes, ils devraient encore casser pas mal de bouches l’an prochain. A l’ouest, grosse hésitation entre le Thunder et les Nuggets mais ce sera encore un peu court pour la jeunesse d’OKC cette saison. Je vois bien Denver retourner au top à l’Ouest malgré le départ de KCP. Revancharde comme jamais, la troupe de Nikola Jokic a changé quelques trucs mais pourrait bien à nouveau être très relou à jouer. Champion 2024 contre Champion 2023 donc. On y va ?

Qu’en disent les bookmakers ?

À travers ses cotes pour le titre de Champion NBA 2025, notre partenaire ParionsSport en ligne s’est aussi mouillé avant le début de la saison régulière NBA ce mardi.

Les Boston Celtics – champion en titre – font office de grands favoris pour remporter à nouveau le titre NBA. Et si l’on en croit ParionsSport en ligne, il y a de bonnes chances pour que leur adversaire en Finales NBA vienne tout droit d’Oklahoma City. Néanmoins, la route vers le titre n’est pas dégagée pour Boston, puisqu’on retrouve New York et Philadelphie comme gros concurrents à l’Est. Dans l’autre conférence, les Nuggets, les Mavericks et les Wolves restent également des candidats sérieux pour aller jusqu’aux Finales NBA 2025

Les principales cotes pour le titre de Champion NBA 2025

Boston Celtics : 4.00

Oklahoma City Thunder : 8.00

New York Knicks : 8.50

Denver Nuggets : 9.00

Philadelphia 76ers : 9.00

Dallas Mavericks : 11.00

Minnesota Timberwolves : 11.00

Milwaukee Bucks : 13.00

Los Angeles Lakers : 30.00

Cleveland Cavaliers : 40.00

