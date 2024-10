Khris Middleton ratera le match d’ouverture face aux Sixers

Khris Middleton a été préservé par les Milwaukee Bucks pendant toute la pré-saison afin de poursuivre la rééducation de ses deux chevilles. Ça n’a pas suffi à le remettre en pleine forme pour le tout début de la saison régulière. L’ailier manquera au moins le premier match face aux Philadlephia Sixers.

Après des Playoffs réussis, Khris Middleton s’est fait opérer des deux chevilles cet été relançant ainsi les débats autour de sa santé physique et de sa capacité, ou non, à revenir au plus haut niveau. Une interrogation qui sera un des points les plus importants de la saison des Milwaukee Bucks dans leur quête de long parcours en Playoffs.

Mais pour revenir à 100%, encore faut-il revenir avec précaution. Les Daims du Wisconsin ont estimé que leur ailier n’était pas prêt et ont décidé de le mettre au repos pour le premier match de la saison régulière face aux Philadelphia Sixers. Une information donnée par Shams Charania, journaliste pour ESPN.

Milwaukee Bucks star Khris Middleton is expected to miss Wednesday’s season opener vs. the Philadelphia 76ers, sources tell ESPN. Middleton is out to start the NBA season as he rehabs from offseason ankle surgeries. Bucks are cautiously progressing Middleton toward a return. pic.twitter.com/s5l9BU9pj5

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 21, 2024

Il reste de nombreuses interrogations autour des joueurs présents pour cette rencontre. Joel Embiid n’a joué aucun match de pré-saison et a déclaré à qui voulait bien l’entendre qu’il ne souhaitait prendre aucun risque lors de cette saison régulière tandis que Paul George a subi une hyperextension sans gravité lors de la pré-saison, mais n’a pas rejoué depuis.

Il y aura tout de même, sauf mauvaise surprise, Giannis Antetokounmpo, Tyrese Maxey, Damian Lillard, Guerschon Yabusele et des dizaines d’autres raisons de regarder la rencontre !

