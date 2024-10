Le Hall of Fame 2024 s’apprête à introduire ses nouvelles légendes ce soir. Parmi elles se trouve Walter Davis, une figure emblématique de Phoenix, parti rejoindre les étoiles du ciel avant celles du Hall of Fame.

Un rayon de soleil chez les Cactus

Fort d’une médaille d’or olympique acquise en 1976 et d’un passage à la fac plus que remarqué chez les Tar Heels de North Carolina, Walter Davis est le pick 5 de la Draft 1977 et dès son année 1, il casse tout. The Candyman s’inscrit dans la lignée de ceux qui ont fait des saisons extraordinaires en tant que rookie, au même titre que Victor Wembanyama, Michael Jordan, Shaquille O’Neal ou encore LeBron James. Le jeune arrière des Suns empile 24 points et 6 rebonds pour sa première saison en NBA. Il est, bien sûr, élu Rookie de l’Année. Il est aussi All-Star, nommé dans la All-NBA Second Team et même cinquième au classement du MVP !

Sweet D continue ensuite d’exploser les records à Phoenix et s’impose comme un des cactus les plus piquants d’Arizona. En 11 saisons chez les Suns, il est 6 fois All-Star et inscrit 15 666 points, le record all-time de la franchise. Un record que personne n’est parvenu à aller chercher pour l’instant (mais attention à un certain Devin Booker qui s’en rapproche grandement). Le numéro 6 de Walter Davis rejoindra logiquement le plafond de la salle des Suns en 1994.

Après ses belles années en Arizona, l’âge fait son effet et le rendement de Walter Davis diminue. Son aventure avec les Suns se termine un peu en eau de boudin, lui qui a notamment touché à la cocaïne avec d’autres joueurs de Phoenix dans la deuxième partie des années 1980. Il signe à Denver en 1988 pour y faire quelques saisons, avant d’y finir sa carrière en 1992 après une pige chez les Portland Trail Blazers.

L’élégance à l’état pur

Si on vous demande les joueurs les plus élégants à voir jouer, vous allez certainement nous répondre Kyrie Irving, Paul George ou Joel Embiid Kevin Durant.

Avant tous ces joueurs, il y avait Walter Davis. Surnommé “The Man with the Velvet Touch” ou “’l’homme au toucher de velours”, il disposait d’une papatte droite capable de faire voler n’importe quelle défense en éclat, d’un shoot magnifique pour les spectateurs et terrifiant pour les adversaires, mais aussi de petits dribbles chaloupés qui ont certainement dû émoustiller les observateurs de l’époque et surtout ceux qui avaient la télé.

Parmi ces observateurs, on retrouve un certain Michael Jordan. MJ fait partie de cette caste de joueurs qui nous éblouissent une fois qu’on leur met une balle entre les mains. Eh bien, saviez-vous que l’une des plus grandes sources d’inspiration de His Airness était Walter Davis ? Rien que cette phrase suffit à mesurer la grandeur du bonhomme. C’est d’ailleurs pour lui rendre hommage que le numéro 23 décide de rejoindre North Carolina et Dean Smith, histoire de marcher sur les pas de son idole qui était l’un des visages des Tar Heels au milieu des années 70.

Outre le joueur, Walter Davis c’était aussi une voix. Une voix passée par les micros des Nuggets où ce passage fut bien plus remarqué et apprécié que celui connu en tant que joueur. C’est ici où il faut peut-être faire une pause sur la personnalité de Sweet D. Si le joueur était somptueux à voir jouer, l’homme derrière les baskets était réputé pour sa sympathie à l’égard des personnes qui l’entouraient.

Walter Davis a rejoint les cieux le 2 novembre 2023, à l’âge de 69 ans. Quasiment un an plus tard, il s’apprête à rejoindre les étoiles du Hall of Fame, symbole d’un joueur qui aura réussi à se faire sa place parmi les plus grands noms de ce sport.