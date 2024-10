Ce samedi, Jerry West entrera au Hall of Fame. Un lieu qu’il connaît déjà puisqu’il a été honoré par la place sainte du basketball à deux reprises, en tant que joueur et que médaillé olympique. Quelques mois après sa mort, la planète orange l’honorera pour son apport global au basket. Un apport immense.

Jerry West est une légende du jeu. Qui mérite qu’on l’honore perpétuellement.

Très peu nombreux sont ceux qui ont eu le privilège de le voir jouer en direct, mais tous les témoignages sont bourrés de superlatifs. Et c’est dans cet esprit que le Hall of Fame souhaite, après son introduction pour sa carrière de joueur en 1979 et pour son titre olympique (de 1960) avec les États-Unis en 2010. Cette fois, on célèbre son œuvre dans sa globalité. Non seulement en tant que joueur, mais aussi dans les bureaux des franchises NBA, en tant que general manager puis consultant.

Dans les années 60 et au début des années 70, Jerry West est la star des Lakers. Celui qui engage la franchise dans un bras de fer d’une décennie avec les Celtics. Pour un seul titre, en 1972. Il est aujourd’hui le seul MVP des Finales n’ayant pas remporté de titre l’année de sa nomination.

Superstar en tant que joueur, puis créateur de dynastie en tant que dirigeant.

D’abord chez les Lakers, de 1979 à 2000, avec 6 titres grapillés et l’ère du Showtime inscrite en lettres d’or sur son CV. Durant ses dernières années au sein du Lake Show, il a notamment été responsable de la Draft de Kobe Bryant et du transfert de Shaquille O’Neal, pour trois titres supplémentaires. Il enchaîne ensuite à Memphis entre 2002 et 2007. Nommé deux fois Dirigeant de l’année, il prend ensuite du recul et se tient comme consultant chez les Warriors, discret mais présent dans l’organisation qui met alors en place les bases de sa dynastie des années 2010, pour deux titres supplémentaires. Son dernier poste sera chez les Clippers, entre 2017 et 2024.

Jerry West est et restera très longtemps l’un des tout meilleurs joueurs, l’un des tout meilleurs dirigeants de l’histoire. Et c’est bien cela que le Hall of Fame s’emploiera à rappeler au cours d’une cérémonie qui s’annonce émouvante, très certainement en présence de nombreux acteurs ayant côtoyé de près la légende de son vivant.

Rendez-vous cette nuit.